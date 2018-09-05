Лукашенко обсудил с Румасом ситуацию в экономике и футбол

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. На встрече обсуждались ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы, — сказал президент. — Второе — планирование. Будущий год. Много слышу из СМИ пока — у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства о том, что надо планировать и верстать бюджет на 2−3 года, а, может, уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это? Но, тем не менее, пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год. Какая работа в правительстве ведется?»

Глава государства высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. «Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем», — отметил президент.

Александр Лукашенко также обозначил тему подготовки к проведению в Беларуси II Европейских игр в 2019 году: «Позавчера у меня был Кочиянчич (президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич). Мы с ним обсуждали проблемы нашей европейской олимпиады. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не должны замахиваться на большие траты, как это было, допустим, в Азербайджане (у нас нет таких денег). Да и не нужно. Мы, как я сказал тогда, должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, народа и провести красивые Европейские игры. Как обстоят дела у нас здесь?»

Учитывая, что Сергей Румас возглавляет и Белорусскую федерацию футбола, президент поинтересовался состоянием дел и перспективами в этой сфере: «Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но тем не менее, какие там у нас есть перспективы?»

В свою очередь Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди без раскачки включились в работу. «Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи. Я готов доложить вам об итогах работы экономики за январь-июль этого года и том прогнозе, который у нас имеется до конца года по ключевым позициям», — сказал он.

«Вы правильно заметили, что сегодня основная задача правительства — это подготовка прогнозных документов на 2019 год. Мы рассмотрели на прошлой неделе на заседании Совмина проект прогноза, проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, и все это, конечно, в увязке с основными направлениями денежно-кредитной политики», — доложил премьер-министр.

Напомним, 18 августа Сергей Румас был назначен премьер-министром Беларуси. Он стал самым молодым премьер-министром в новейшей истории Беларуси.