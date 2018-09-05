ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обсудил с Румасом ситуацию в экономике и футбол

06.09.2018 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. На встрече обсуждались ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы, — сказал президент. — Второе — планирование. Будущий год. Много слышу из СМИ пока — у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства о том, что надо планировать и верстать бюджет на 2−3 года, а, может, уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это? Но, тем не менее, пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год. Какая работа в правительстве ведется?»

Глава государства высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. «Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем», — отметил президент.

Александр Лукашенко также обозначил тему подготовки к проведению в Беларуси II Европейских игр в 2019 году: «Позавчера у меня был Кочиянчич (президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич). Мы с ним обсуждали проблемы нашей европейской олимпиады. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не должны замахиваться на большие траты, как это было, допустим, в Азербайджане (у нас нет таких денег). Да и не нужно. Мы, как я сказал тогда, должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, народа и провести красивые Европейские игры. Как обстоят дела у нас здесь?»

Учитывая, что Сергей Румас возглавляет и Белорусскую федерацию футбола, президент поинтересовался состоянием дел и перспективами в этой сфере: «Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но тем не менее, какие там у нас есть перспективы?»

В свою очередь Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди без раскачки включились в работу. «Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи. Я готов доложить вам об итогах работы экономики за январь-июль этого года и том прогнозе, который у нас имеется до конца года по ключевым позициям», — сказал он.

«Вы правильно заметили, что сегодня основная задача правительства — это подготовка прогнозных документов на 2019 год. Мы рассмотрели на прошлой неделе на заседании Совмина проект прогноза, проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, и все это, конечно, в увязке с основными направлениями денежно-кредитной политики», — доложил премьер-министр.

Напомним, 18 августа Сергей Румас был назначен премьер-министром Беларуси. Он стал самым молодым премьер-министром в новейшей истории Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Зампред ЕАБР: Беларусь в течение месяца получит "зависшие" 200 млн долларов кредита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика