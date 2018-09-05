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Россельхознадзор грозит запретить ввоз всей мясной продукции с содержанием свинины из Беларуси
06.09.2018 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор вводит с 7 сентября временные ограничения на поставки продукции с ОАО «Гродненский мясокомбинат» в Россию. Это решение последовало после того, как российское ведомство выявило в поступивших с белорусского предприятия готовых мясных изделиях ДНК вируса африканской чумы свиней. Информация об этом размещена на
Кроме того, в связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Российскую Федерацию из Республики Беларусь, говорится в сообщении.
Необходимо отметить, что введенные ранее Россельхознадзором
Кстати, сегодня, 6 сентября, в Москве состоятся переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем. В ходе встречи запланировано обсуждение причин расхождения данных, содержащихся в системе «Аргус», и данных, представленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора, об объемах поставляемой в Россию молочной продукции.
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Россельхознадзор вводит с 7 сентября временные ограничения на поставки продукции с ОАО "Гродненский мясокомбинат" в Россию.
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