После ночи в изоляторе Павел Северинец осужден на 10 суток - его задержали у Куропат

Суд Минского района осудил оппозиционера Павла Северинца на 10 суток ареста. Об этом сообщается на сайте оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Накануне политика задержали на входе в Куропаты: милиционеры просто взяли его под руки и увезли в отдел внутренних дел.

На Павла Северинца составили протокол по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Свидетелями на суде выступили двое милиционеров, которые отметили, якобы «этот гражданин давал интервью журналистам на белорусском языке». Решение суда — 10 суток административного ареста.

Как рассказал ранее БелаПАН сам Северинец, 5 сентября примерно в 14.00, к нему подошли сотрудники милиции: «На входе в Куропаты меня взяли под белы ручки и повезли на какой-то разговор с начальством». Его отвезли в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома и продержали около пяти часов, а затем перевели в изолятор районной милиции.

Северинец является одним из организаторов акций протеста против работы ресторана «Поедем поедим», которые с 31 мая ежедневно проводятся возле входа на территорию заведения.