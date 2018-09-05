ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После ночи в изоляторе Павел Северинец осужден на 10 суток - его задержали у Куропат

06.09.2018 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Минского района осудил оппозиционера Павла Северинца на 10 суток ареста. Об этом сообщается на сайте оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Накануне политика задержали на входе в Куропаты: милиционеры просто взяли его под руки и увезли в отдел внутренних дел.

На Павла Северинца составили протокол по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Свидетелями на суде выступили двое милиционеров, которые отметили, якобы «этот гражданин давал интервью журналистам на белорусском языке». Решение суда — 10 суток административного ареста.

Как рассказал ранее БелаПАН сам Северинец, 5 сентября примерно в 14.00, к нему подошли сотрудники милиции: «На входе в Куропаты меня взяли под белы ручки и повезли на какой-то разговор с начальством». Его отвезли в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома и продержали около пяти часов, а затем перевели в изолятор районной милиции.

Северинец является одним из организаторов акций протеста против работы ресторана «Поедем поедим», которые с 31 мая ежедневно проводятся возле входа на территорию заведения.

 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политика судили по статье о массовых мероприятиях. В суде милиционеры отметили, якобы "этот гражданин давал интервью журналистам на белорусском языке".
 
Новости дня
Новости экономики
 
Россельхознадзор готов ввести ограничения на поставку всей белорусской мясной продукции из свинины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика