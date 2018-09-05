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Власти Минска отказали в проведении марша солидарности с журналистами независимых СМИ

06.09.2018 14:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Столичные власти ответили отказом на заявку активистов провести 15 сентября в Минске марш солидарности с журналистами. Об этом сообщил на Faceebook сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», — указывает Виталий Рымашевский.

По его мнению, это нелепая причина: ведь активисты указали в заявке места, на которые раньше власти давали согласие. Так, местом сбора была предложена территория у Академии наук (откуда, например, ежегодно стартует «Чарнобыльскі шлях»), а местом проведения митинга — площадь Парижской Коммуны (рядом праздновали День Воли).

«Проведение любых массовых политических мероприятий в Беларуси возможно только при общественном давлении на власть. Все разрешения, которые давал Мингорисполком за последние 20 лет, были продиктованы не доброй волей и желанием дать возможность гражданам реализовать свое конституционное право, а страхом перед несанкционированными акциями протеста», — считает оппозиционер.

На следующей неделе пройдет очередное собрание оргкомитета. Активисты будут обсуждать следующие шаги, так как считают необходимым поддержать журналистов.

Напомним, 27 августа в Мингорисполком была передана заявка на проведение акции солидарности с независимыми СМИ и профсоюзами. Под ней подписались председатели движения «За Свободу» Юрий Губаревич и Объединенной гражданской партии Василий Поляков, а также сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.

До того семь оппозиционных политических партий и организаций приняли заявление «О национальной солидарности в защиту свободы и законности в Беларуси», в котором требуют от властей прекратить политику репрессий и давления на СМИ и профсоюзы.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению чиновников, предложенные места не подходят для акции. Хотя раньше акции там разрешали.
 
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