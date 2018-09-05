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МИД о белорусе, которого судят за шпионаж в Украине: его до сих пор не обследовали медики
06.09.2018 16:23 — Новости Экономики | Tut.by
Ситуация с белорусом Юрием Политикой, которого Украина подозревает в шпионаже, вызывает все большую обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз,
«На прошлой неделе в ходе судебных слушаний у задержанного гражданина Беларуси были зафиксированы
По имеющейся в МИД информации, Политику планируется
«Это вызывает все больше вопросов к действиям украинской стороны в отношении белорусского гражданина. Появляются сомнения в ее способности обеспечить условия содержания Юрия Политики под стражей, которые бы исключили провокации и применение к нему противоправного воздействия, — подчеркнул Глаз. — Учитывая все это, на прошлой неделе мы повторно отправили наши просьбы в МИД Украины и рассчитываем на ответ, как это предусмотрено духом консульской конвенции между нашими странами».
Собеседник также сообщил, что на ближайшее время запрошено посещение Политики консульским сотрудником белорусского посольства в Киеве.
За что судят Юрия Политику
Белоруса задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже, с того времени он содержится в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности
Генеральная прокуратура Беларуси
В январе белорусу предъявили обвинение, ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Первый судебный процесс
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Сам мужчина на суде заявил, что не помнит, как получил травму. По его словам, это произошло 7 августа, а 10-го ему сделали операцию на виске. Белорус жаловался, что плохо себя чувствует и болит голова.
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На прошлой неделе во время суда у мужчины заметили травмы, которые могут быть тяжкими. Ранее он заявлял о пытках.
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