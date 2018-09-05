МИД о белорусе, которого судят за шпионаж в Украине: его до сих пор не обследовали медики

Ситуация с белорусом Юрием Политикой, которого Украина подозревает в шпионаже, вызывает все большую обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БелаПАН.



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«На прошлой неделе в ходе судебных слушаний у задержанного гражданина Беларуси были зафиксированы телесные повреждения , которые могут быть квалифицированы как тяжкие, — сказал он. — Несмотря на заявленное ходатайство адвокатов и наши просьбы, соответствующее медицинское обследование до сих пор не проведено».

По имеющейся в МИД информации, Политику планируется перевести из Чернигова в СИЗО СБУ в Киеве только на следующей неделе.

«Это вызывает все больше вопросов к действиям украинской стороны в отношении белорусского гражданина. Появляются сомнения в ее способности обеспечить условия содержания Юрия Политики под стражей, которые бы исключили провокации и применение к нему противоправного воздействия, — подчеркнул Глаз. — Учитывая все это, на прошлой неделе мы повторно отправили наши просьбы в МИД Украины и рассчитываем на ответ, как это предусмотрено духом консульской конвенции между нашими странами».

Собеседник также сообщил, что на ближайшее время запрошено посещение Политики консульским сотрудником белорусского посольства в Киеве.

За что судят Юрия Политику

Белоруса задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже, с того времени он содержится в черниговском СИЗО. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет: все показания он давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ и не собирал секретные сведения для России.

Генеральная прокуратура Беларуси считает , что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст, и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа». По информации от украинской стороны, задержанный якобы в интересах третьей стороны собирал в Украине составляющие государственную тайну сведения о проведении антитеррористической операции на востоке страны. Полученную информацию он якобы зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона. Но белорусскими следователями была получена дополнительная информация: файл был закачан в телефон не самим задержанным, а его украинским товарищем, действовавшим под контролем СБУ.

В январе белорусу предъявили обвинение, ему грозит 10−15 лет тюрьмы. Первый судебный процесс был прерван в мае, и дело направили в другой суд.

29 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк обратился к украинскому коллеге Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения травм содержащемуся под стражей Юрию Политике.

Сам мужчина на суде заявил, что не помнит, как получил травму. По его словам, это произошло 7 августа, а 10-го ему сделали операцию на виске. Белорус жаловался, что плохо себя чувствует и болит голова.