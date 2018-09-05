Беларусь обсуждает с Россией кредиты на 1,4 млрд долларов

Правительство Беларуси обсуждает с властями России выделение кредитов на 1,4 млрд долларов. Диалог идет в рамках подготовки ко встрече руководства двух стран. Об этом 6 сентября заявил журналистам премьер-министр Сергей Румас.

По его словам, в планах на 2019 год значится рефинансирование 1 млрд долларов по линии белорусско-российского сотрудничества. «Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса», — сказал Румас (цитата по БЕЛТА ).

На 21 сентября запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с участием представителей правительств Беларуси и России.

Кроме того, в повестке дня вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии подконтрольного Москве Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму 400 млн долларов.

Сегодня зампред Евразийского банка развития Андрей Крайний заверил , что Беларусь в течение месяца получит «зависшие» 200 млн долларов кредита. «Вопрос чисто технический, идет оформление», — отметил Крайний, подчеркнув, что средства выдаются дешевле рынка — под 4%. При этом, считает эксперт, цели, на которые выдавался кредит, в целом достигнуты.

Беларусь, успевшая получить пять траншей на 1,6 млрд долларов из кредита на 2 млрд долларов, рассчитывала на шестой транш в конце 2017-го и седьмой — в начале 2018-го, по итогу выполнения контрольных показателей на 1 января нынешнего года. Но время шло, и сроки смещались.

По состоянию на середину мая 2018 года сумма задолженности Беларуси по государственным кредитам, предоставленным РФ, составила 6,3 млрд долларов и около 60 млрд российских рублей. Просроченных обязательств у Беларуси нет.

Беларусь в 2019 году в целом должна выплатить по внешнему долгу 3,7 млрд долларов и хотела бы рефинансировать половину выплат.

Среди других острых тем белорусско-российского сотрудничества также значатся поставки белорусского продовольствия в Россию и российской нефти и нефтепродуктов в Беларусь .