В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ошибки при выборе монтажной пены, последствия которых не заставят себя долго ждать Монтажная пена является одним из важнейших расходных материалов, применяемых для установки оконных и дверных конструкций, а также для многих других строительных,...

Монтажная пена является одним из важнейших расходных материалов, применяемых для установки оконных и дверных конструкций, а также для многих других строительных, отделочных и ремонтных работ. Но даже профессиональным строителям и установщикам окон легко запутаться в существующем разнообразии пен различных марок, предлагаемых на российском рынке, и выбрать продукт, который обеспечит качественный и предсказуемый результат. По каким критериям стоит выбирать пену для монтажных работ и как не попасться на маркетинговые уловки производителей? На строительных рынках и в торговых сетях несложно найти безымянную монтажную пену по цене 150-200 российских рулей. за баллончик емкостью 300-400 миллилитров. Стоимость профессиональных продуктов от известных брендов, как правило, в 1,5-2 раза выше. У неопытных монтажников и строителей невольно возникает вопрос "за что мы переплачиваем" и желание сэкономить на этой статье расходов.Однако бюджетная noname пена годится только для простейших строительных и ремонтных работ. Например, на даче, в гараже или подсобном хозяйстве. В тех случаях, когда важно качество работ и на кону репутация компании, использованию профессиональных продуктов нет альтернатив. Монтажные пены для любительского и профессионального использования различаются по целому ряду важных параметров.Это объем выхода, количество полиуретановой пены в литрах, получаемое из одного баллона. На баллончике всегда указан объем жидкого мономера и выход пены, однако эти показатели зачастую не соответствуют действительности. Так, нередко указывается "профессиональный" выход 65 литров. Но в реальности выход бюджетных продуктов может быть до двух раз меньше заявленного.Проще всего взвесить баллончик с монтажной пеной, рассказывает Николай Савин, руководитель отдела развития комплектующих компании PROPLEX, первого российского разработчика и производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. Если баллон весит менее 1 килограмма, ожидать из него выход 65 литров бессмысленно. Но даже большой вес не является гарантией того, что вы выбрали качественную пену.Профессиональные монтажники, которые уже не раз обжигались на дешевых пенах, нередко устраивают сравнительные тесты разных продуктов. Нужно отметить, что для объективного сравнения нужно брать продукты одного объема, одного веса и проводить испытания в одинаковых климатических условиях. Порой бывает, что фактические показатели соответствуют заявленным только при экстремальных значениях влажности или температуры, которые редки в реальных условиях работы.Плотность и структура пены, эти показатели изучаются на срезе через 24 часа, когда процесс полимеризации завершен. В бюджетных продуктах с высоким выходом нередко наблюдается образование крупных газовых пузырей, их обилие снижает срок службы монтажного шва. Он быстрее разрушается от погодных воздействий, начинает продуваться, протекать и промерзать. Качественная пена для профессионального использования имеет однородную структуру с одинаковыми мелкими ячейками, что становится залогом долгой службы конструкции.Вторичное расширение указывает, насколько увеличится в объеме монтажная пена по сравнению с первичным расширением. Бюджетные продукты с большим вторичным расширением, более 40 процентов,непригодны для монтажа окон, подоконников или дверей, так как могут вызвать деформацию конструкций. Такие профессиональные пены, как PROPLEX Premium, имеют вторичное расширение в пределах 10-15 процентов, что позволяет точно дозировать количество материала в монтажном шве и получать предсказуемый результат.Монтажники, да и сами потребители редко интересуются тем, что происходит с монтажным швом со временем. И напрасно. При использовании некачественного продукта или несоблюдении условий монтажа уже через несколько месяцев происходят негативные изменения, способные повлечь самые неприятные последствия. Продувание, смещение точки росы. рассказывает Николай Савин.Поскольку на качество монтажа и срок службы конструкции влияют в первую очередь показатели плотности пены и ее структура после полимеризации, мы решили разработать оптимальную рецептуру и предлагать этот продукт нашим партнерам в рамках комплексных поставок комплектующих и материалов для монтажа оконных конструкций.Плодом этих усилий стала линейка профессиональных монтажных пен PROPLEX Premium, среди которых есть как летние, так и всесезонные продукты. Объединяет их мелкопористая структура, экономичный расход пены за счет увеличенного выхода и малое вторичное расширение, 10-15 процентов.Наши партнеры, производители и установщики ПВХ-конструкций, в реальной работе тестировали монтажные пены PROPLEX Premium и сравнивали их с популярными марками премиум-сегмента, говорит Николай Савин. По многим параметрам наши разработки превосходят аналоги. Они экономичнее в применении, при застывании сохраняют геометрию конструкций и не деформируют швы.Они не имеют крупных пустот, поэтому не продуваются и не заполняются водой. Благодаря этому наши продукты могут применяться не только для установки и герметизации оконных и дверных блоков, но и для других типов строительных работ. Для утепления и звукоизоляции, для прокладки вентиляционных каналов, а также канализационных каналов.Итак, при выборе монтажной пены можно совершить две ошибки. Попытаться сэкономить за счет использования заведомо низкокачественных бюджетных продуктов и безоглядно довериться написанному на баллончике. Применение профессиональных марок пены, разработанных с учетом рекомендаций монтажников и всех нюансов применения в российских условиях, позволяет получить качественный и долговечный результат. В свою очередь, это снизит риски возникновения претензий со стороны клиентов, увеличит их лояльность и подготовит почву для повторных заказов.www.proplex.ru