Румас считает, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много

Сегодня Александр Лукашенко и Сергей Румас обсуждали вопросы возможного переформатирования структуры правительства. Одно из предложений премьер-министра показалось очень любопытным.

На взгляд Румаса, 36 членов правительства для небольшой страны много. Но по поручению президента этот вопрос требует дополнительной тщательной проработки, говорится в сюжете на телеканале « Беларусь 1 ».

В состав белорусского правительства входят премьер-министр, его заместители, министры, руководители госкомитетов, концернов и Белкоопсоюза, глава Администрации президента, председатели Комитета госконтроля, Нацбанка и Национальной академии наук, руководитель аппарата Совмина, иные должностные лица по решению президента Беларуси.

Стоит отметить, что в последние годы в Беларуси много говорилось об оптимизации госаппарата на всех уровнях. Предлагалось сократить количество чиновников и за счет этого поднять зарплаты другим госслужащим. Высказывались также предложения по дебюрократизации госаппарата, сокращению избыточных и повторяющихся функций.