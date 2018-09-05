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Румас считает, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много
06.09.2018 19:57 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко и Сергей Румас
На взгляд Румаса, 36 членов правительства для небольшой страны много. Но по поручению президента этот вопрос требует дополнительной тщательной проработки, говорится в сюжете на телеканале «
В состав белорусского правительства входят премьер-министр, его заместители, министры, руководители госкомитетов, концернов и Белкоопсоюза, глава Администрации президента, председатели Комитета госконтроля, Нацбанка и Национальной академии наук, руководитель аппарата Совмина, иные должностные лица по решению президента Беларуси.
Стоит отметить, что в последние годы в Беларуси много говорилось об оптимизации госаппарата на всех уровнях. Предлагалось сократить количество чиновников и за счет этого поднять зарплаты другим госслужащим. Высказывались также предложения по дебюрократизации госаппарата, сокращению избыточных и повторяющихся функций.
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