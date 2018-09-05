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"Белтелекому" поручено выплачивать больше дивидендов государству
06.09.2018 20:12 — Новости Экономики | Tut.by
Первый вице-премьер Александр Турчин поручил составить стратегию развития «Белтелекома». Об этом он заявил во время посещения госоператора электросвязи.
Ознакомившись с многопрофильной деятельностью «Белтелекома», Александр Турчин отметил важность этого предприятия для экономики страны. «По вкладу в ВВП по добавленной стоимости „Белтелеком“ занимает четвертое место, опережая в том числе нефтеперерабатывающие заводы», — пояснил он.
Турчин поручил составить среднесрочную перспективную стратегию развития «Белтелекома». При этом следует акцентироваться на повышении качества и доступности предоставляемых услуг и экономических показателей работы, в том числе выплат дивидендов государству, говорится в
Александр Турчин отметил, что выручка в сфере услуг в Беларуси в ближайшей перспективе может повыситься в два раза. «Перспективы роста нашей экономики прежде всего в секторе услуг. Реально вижу рост вклада сферы услуг в ВВП страны в ближайшем пятилетии. Это абсолютно объективная перспектива», — сказал Турчин.
При этом ожидается, что доля сферы услуг в структуре ВВП повысится с 48% до 60−70%. Опережающими темпами, по мнению первого вице-премьера, развиваются транспортно-логистические и информационные, компьютерные услуги.
«Белтелеком» в 2017 году
Краткосрочные обязательства компании сложились на уровне 213 млн рублей. Дебиторская задолженность — 64,5 млн рублей.
Балансовая стоимость «Белтелекома» составляет 2,388 млрд рублей.
Крупнейший оператор электросвязи в Беларуси включает 9 филиалов и 3 производства. На «Белтелекоме» работает свыше 16,5 тыс. человек. Бренд-портфель компании складывается из бренда «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).
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Первый вице-премьер Александр Турчин поручил составить стратегию развития "Белтелекома". Об этом он заявил во время посещения госоператора электросвязи.
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