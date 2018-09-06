ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

14 сентября международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2018» откроет новые перспективы сотрудничества для более 250 участников

06.09.2018 — Новости Экономики | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Ожидаются делегации из России, Китая, Польши, Литвы, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Молдовы, Индии. Об этом сообщили на заседании по подготовке к форуму, которое прошло в СЭЗ «Гродноинвест». Заседание прошло под председательством заместителя председателя облисполкома Елены Бубенчик.

14 сентября международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2018» откроет новые перспективы сотрудничества для более 250 участников

– На форуме будет сделан акцент на межрегиональное сотрудничество и развитие межрегиональных связей, – рассказала заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. – Это очень важно, потому что такие мероприятия позволяют познакомиться с регионами, заключить соглашения и развивать торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество, налаживать связи в других сферах. Раз ставка сделана на развитие межрегиональных отношений, в форуме будут участвовать все районы области.

На территории Гродненского региона инвесторам предлагается более 100 инвестиционных площадок, где можно организовать бизнес.

– Форум – хорошая возможность для подписания документов, намерений по реализации инвестиционных проектов, – отметила Елена Бубенчик. – На последнем форуме был подписан договор с ООО «Белагротерминал» о реализации инвестиционного проекта по строительству производственно-логистического комплекса в Сморгони. Этот проект уже завершен. Создано более 240 новых рабочих мест. Воплощены в жизнь и другие намерения. На предстоящем форуме мы планируем подписать как минимум пять таких соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов. Это большой объем инвестиций, в том числе на чистой основе, с созданием новых рабочих мест.

Программой предусмотрена работа выставки-презентации «Еврорегион «Неман – 2018», на которой будет представлен торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Гродненской области. Будет организована работа секций «Бизнес в регионах: новый импульс межрегионального сотрудничества», «Конкурентные преимущества СЭЗ «Гродноинвест» для реализации инвестиционных проектов». Впервые пройдут заседания секций «Либерализация визовой политики — возможности для развития туризма в Гродненской области», «Упрощение условий ведения бизнеса: эффективный инструмент развития регионов».

Источник: «Гродзенская праўда» (текст Татьяны ВАСИЛЁВКИНОЙ, фото Яна ХВЕДЧИНА)

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидаются делегации из России, Китая, Польши, Литвы, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Молдовы, Индии. Об этом сообщили на заседании по подготовке к
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Белтелекому" поручено выплачивать больше дивидендов государству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика