14 сентября международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2018» откроет новые перспективы сотрудничества для более 250 участников

Ожидаются делегации из России, Китая, Польши, Литвы, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Молдовы, Индии. Об этом сообщили на заседании по подготовке к форуму, которое прошло в СЭЗ «Гродноинвест». Заседание прошло под председательством заместителя председателя облисполкома Елены Бубенчик.





– На форуме будет сделан акцент на межрегиональное сотрудничество и развитие межрегиональных связей, – рассказала заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. – Это очень важно, потому что такие мероприятия позволяют познакомиться с регионами, заключить соглашения и развивать торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество, налаживать связи в других сферах. Раз ставка сделана на развитие межрегиональных отношений, в форуме будут участвовать все районы области.

На территории Гродненского региона инвесторам предлагается более 100 инвестиционных площадок, где можно организовать бизнес.

– Форум – хорошая возможность для подписания документов, намерений по реализации инвестиционных проектов, – отметила Елена Бубенчик. – На последнем форуме был подписан договор с ООО «Белагротерминал» о реализации инвестиционного проекта по строительству производственно-логистического комплекса в Сморгони. Этот проект уже завершен. Создано более 240 новых рабочих мест. Воплощены в жизнь и другие намерения. На предстоящем форуме мы планируем подписать как минимум пять таких соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов. Это большой объем инвестиций, в том числе на чистой основе, с созданием новых рабочих мест.

Программой предусмотрена работа выставки-презентации «Еврорегион «Неман – 2018», на которой будет представлен торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Гродненской области. Будет организована работа секций «Бизнес в регионах: новый импульс межрегионального сотрудничества», «Конкурентные преимущества СЭЗ «Гродноинвест» для реализации инвестиционных проектов». Впервые пройдут заседания секций «Либерализация визовой политики — возможности для развития туризма в Гродненской области», «Упрощение условий ведения бизнеса: эффективный инструмент развития регионов».

Источник: «Гродзенская праўда» (текст Татьяны ВАСИЛЁВКИНОЙ, фото Яна ХВЕДЧИНА)