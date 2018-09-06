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Первый вице-премьер Турчин: По вкладу в ВВП "Белтелеком" опережает нефтеперерабатывающие заводы

06.09.2018 20:13 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Выручка в сфере услуг в Беларуси в ближайшей перспективе может повыситься в два раза, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в ходе посещения предприятия "Белтелеком" 6 сентября, сообщила пресс-служба правительства.

"Перспективы роста нашей экономики прежде всего в секторе услуг. Реально вижу рост вклада сферы услуг в ВВП страны в ближайшем пятилетии. Это абсолютно объективная перспектива", — сказал Турчин.

При этом ожидается, что доля сферы услуг в структуре ВВП повысится с 48% до 60—70%. Опережающими темпами, по мнению первого вице-премьера, развиваются транспорто-логистические и информационные, компьютерные услуги.

Ознакомившись с многопрофильной деятельностью "Белтелекома", Турчин отметил важность этого предприятия для экономики страны: "По вкладу в ВВП по добавленной стоимости "Белтелеком" занимает четвертое место, опережая в том числе нефтеперерабатывающие заводы".

Чиновник поручил составить среднесрочную перспективную стратегию развития предприятия, акцентировав внимание на повышении качества и доступности предоставляемых услуг и экономических показателей работы, в том числе выплат дивидендов государству.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Выручка в сфере услуг в Беларуси в ближайшей перспективе может повыситься в два раза, заявил первый заместитель премьер-министра Александр...
 
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