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На торгах 6 сентября белорусский рубль вновь девальвировался

06.09.2018 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 сентября прошли очередные торги валютами. Третий день кряду белорусский рубль ослабевает сразу к трем основным инвалютам.

Курс доллара вырос на BYN0,0041 — до 2,1203 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0183 — до 2,4664 рубля.

Курс российского рубля увеличился на BYN0,0125 — до 3,1061 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Белорусский рубль падает третий день к основным валютам. С чем это связано и чего ждать дальше

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Теги: Курсы валют
 
 
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Третий день кряду белорусский рубль ослабевает сразу к трем основным инвалютам.
 
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