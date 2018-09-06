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На торгах 6 сентября белорусский рубль вновь девальвировался
06.09.2018 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 6 сентября прошли очередные торги валютами. Третий день кряду белорусский рубль ослабевает сразу к трем основным инвалютам.
Курс доллара вырос на BYN0,0041 — до 2,1203 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0183 — до 2,4664 рубля.
Курс российского рубля увеличился на BYN0,0125 — до 3,1061 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Третий день кряду белорусский рубль ослабевает сразу к трем основным инвалютам.
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