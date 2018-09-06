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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд

07.09.2018 09:30 — Новости Экономики | БелТА  
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили $7 млрд 246,4 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За август 2018 года золотовалютные резервы выросли на $216,2 млн (на 3,1%) после роста в июле 2018 года на $198,8 млн (на 2,9%).

Увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $190 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили $7 млрд 246,4 млн (в эквиваленте), сообщили...
 
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