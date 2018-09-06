Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2018 года

На фоне высокого спроса общее количество свободных квартир за месяц сократилось на 1,9%. Быстрее других вымывались из базы 1-комнатные квартиры (-3,2%), 2-комнатных стало меньше на 1,4%. Свободных "трешек" в августе, напротив, стало больше на 4,2%.

Наплыв новоиспеченных студентов в столицу стал основным драйвером рынка аренды в последний месяц лета. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц выросло на 9,9%. Текущий уровень спроса оказался не только самым высоким за последние 12 месяцев, но и максимальным для августа за последние 5 лет. Впрочем, для корректного сравнения следует учитывать уровень развития интернета за последние годы.

Ожидаемо, что динамика цен в августе была положительной во всех сегментах. Студенты и выпускники ВУЗов активно разбирали наиболее бюджетные предложения, что сказалось на среднем уровне цен по итогам месяца. В наибольшей степени арендные ставки выросли у 1-комнатных квартир, чуть меньше у 2- и 3-комнатных.

По сравнению с августом 2017 года больше всего подорожала аренда 1-комнатных квартир (+11,7%). У 2-комнатных квартир годовой рост составил 11,1%, у "трешек" - 9,3%. Эти цифры в целом соответствуют росту долларовой зарплаты минчан, который за последний год (июль 17 - июль 2018) составил 15%.

Рост курса доллара в последние недели может сказаться на ценообразовании. Как правило, рынок аренды оперативно реагирует на курсовые изменения и не исключено, что уже в сентябре-октябре мы можем увидеть небольшое снижение долларовых цен.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $259 (рост к июлю на 5,2%);

2-комнатные квартиры — $329 (рост на 4,3%);

3-комнатные квартиры — $406 (рост на 3,6%).