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Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2018 года

07.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Наплыв новоиспеченных студентов в столицу стал основным драйвером рынка аренды в последний месяц лета. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц выросло на 9,9%. Текущий уровень спроса оказался не только самым высоким за последние 12 месяцев, но и максимальным для августа за последние 5 лет. Впрочем, для корректного сравнения следует учитывать уровень развития интернета за последние годы.

На фоне высокого спроса общее количество свободных квартир за месяц сократилось на 1,9%. Быстрее других вымывались из базы 1-комнатные квартиры (-3,2%), 2-комнатных стало меньше на 1,4%. Свободных "трешек" в августе, напротив, стало больше на 4,2%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2018 года

Ожидаемо, что динамика цен в августе была положительной во всех сегментах. Студенты и выпускники ВУЗов активно разбирали наиболее бюджетные предложения, что сказалось на среднем уровне цен по итогам месяца. В наибольшей степени арендные ставки выросли у 1-комнатных квартир, чуть меньше у 2- и 3-комнатных.

По сравнению с августом 2017 года больше всего подорожала аренда 1-комнатных квартир (+11,7%). У 2-комнатных квартир годовой рост составил 11,1%, у "трешек" - 9,3%. Эти цифры в целом соответствуют росту долларовой зарплаты минчан, который за последний год (июль 17 - июль 2018) составил 15%.

Рост курса доллара в последние недели может сказаться на ценообразовании. Как правило, рынок аренды оперативно реагирует на курсовые изменения и не исключено, что уже в сентябре-октябре мы можем увидеть небольшое снижение долларовых цен.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $259 (рост к июлю на 5,2%);

2-комнатные квартиры — $329 (рост на 4,3%);

3-комнатные квартиры — $406 (рост на 3,6%).

Нынешний уровень цен - максимальный за последние 3 года.

География арендных ставок в августе 2018 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2018 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2018 года

Инвестиционная привлекательность аренды вновь выросла из-за роста цен: к концу месяца средний уровень доходности от сдачи квартиры на длительный срок равнялся 5,89%. 

Обзор рынка аренды квартир в Минске за август 2018 года
 
Теги: Минск
 
 
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В августе спрос на аренду квартир достигает своего пикового значения, после чего ажиотаж начинает спадать. Учитывая последние колебания курса доллара, не...
 
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