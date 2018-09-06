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Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

07.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

БЦ «Академия» находится в развитом с точки зрения транспортной инфраструктуры Первомайском районе города на улице Платонова, 49. Рядом с офисным зданием расположены станция метро «Академия наук» и такие транспортные артерии города, как улицы Академическая, П. Бровки, Сурганова и проспект Независимости.

Развитая транспортная сеть позволяет арендаторам быстро добираться до офиса на метро, троллейбусе, автобусе и маршрутном такси. Такое выгодное расположение бизнес-центра на карте Минска выгодно отличает его от многих других офисных зданий.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Открытие БЦ «Академия» — знаменательное событие в жизни Первомайского района города. Еще несколько лет назад здесь, на улице Платонова, 49, стояло с советских времен заброшенное здание областной стоматологической поликлиники. Благодаря профессионализму и настойчивости заказчика за три года на его месте выросло современное офисное здание, которое стало украшением не только улицы, но и всего района. Здесь нашли свое место работы многие высокотехнологичные компании, — сказал на официальной церемонии открытия делового центра глава Первомайского района Минска Игорь Кудревич.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

БЦ «Академия» относится  к высокому классу офисной недвижимости +  и представляет собой девятиэтажное здание площадью более 20 тысяч квадратных метров, включая четырехуровневый паркинг.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Инициатором проекта выступило ОАО «Мосстройкомплект» (IDC group), белорусская компания с 15-летним стажем успешной работы на столичном рынке офисной недвижимости.

БЦ «Академия» высокотехнологичное здание

В офисном здании предусмотрена система поэтажной принудительной приточно-вытяжной вентиляции с возможностью 3-кратного воздухообмена в помещениях, с системой очистки воздуха. В каждом офисном помещении смонтированы фанкойлы, позволяющие подавать воздух необходимой температуры. 

Наша компания специализируется на строительстве офисных зданий, поэтому мы из опыта знаем, в чем нуждается потребитель. Ему нужны комфортные условия для работы. Мы предусмотрели уникальную систему вентиляции, которая только в материалах в три раза превышает по цене стоимость обычных установок, не говоря уже о ее монтаже, наладке и эксплуатации. Но мы пошли на это потому, что по-другому создать комфортные условия в здании с таким большим остеклением невозможно, — сказал представитель застройщика. — Мы предложили арендаторам не просто качественные площади, а офисное пространство для эффективной работы.

В БЦ «Академия» реализована система  «умного дома». Диспетчерский пункт находится в холле корпуса «A», откуда ведется видеонаблюдение и контроль за работой всех инженерных систем в здании.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Деловой центр оборудован системой чиллер-фанкойл.  Все поэтажные вентиляционные установки работают на 60-65%   своей мощности и имеют дополнительный запас мощности в случаи необходимости.  Система кондиционирования в здании централизованная.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

На выбор арендаторам предлагаются услуги таких интернет-провайдеров, как РУП «Белтелеком», ООО «Деловая сеть», СООО «МТС», ООО «Атлант Телеком». Скорость интернета достигает 1 Гбит/с благодаря технологии Ethernet по оптоволокну.

Офисное здание имеет свою инфраструктуру

БЦ «Академия» имеет собственную развитую инфраструктуру. В здании есть фитнес-клуб площадью 610 квадратных метров, где одновременно могут заниматься до 70 человек. Тренажерный зал работает с 7 часов утра до 11 вечера в будние дни и с 9 утра до 9 часов вечера по выходным дням.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Менеджер зала рассказала, что фитнес-центр открылся в конце марта и уже нашел своих посетителей. Здесь установлены тренажеры самого высокого премиум-класса, рассчитанные на любую возрастную аудиторию. Это и кардио-тренажеры, и силовые, и большой гантельный ряд. Для офисных работников предоставляются корпоративные скидки по оплате.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Мы выбрали этот бизнес-центр, потому что он имеет удачное месторасположение. До нас без проблем можно добраться не только из центра города, но и из спальных районов – Серебрянки, Чижовки и других. Кроме того, это новое здание с хорошими техническими характеристиками. Мы рассчитываем, что нашими посетителями будут не только офисные работники бизнес-центра «Академия», но и студенты рядом расположенных со зданием вузов. Для них также существуют скидки по оплате, — уточнила менеджер фитнес-центра.

В ближайшее время для посетителей откроет свои двери кафе. В перспективе на нижнем уровне здания будет работать и ресторан.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Уже сейчас в холле корпуса «А» работает небольшой бар, где можно посидеть в уютной обстановке, выпить кофе и передохнуть от работы.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

В бизнес-центре можно получить услуги банка, страховой и туристической компании, а также воспользоваться конференц-залами.

Не забыли и об автолюбителях

У арендаторов офисов не возникнет никаких проблем и с парковкой автомобилей. Бизнес-центр имеет собственный четырёхуровневый отдельно стоящий надземный паркинг, оборудованный по последнему слову техники. Предусмотрено видеонаблюдение с электронной системой контроля доступа, который ведется с диспетчерского пункта. Кроме того, есть велопарковка и гостевая автостоянка.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Компании для своих сотрудников снимают машиноместа в паркинге по договорам аренды. Также предусмотрена почасовая оплата.

Спрос на офисы превысил все ожидания

Практически все офисы в здании были сданы в аренду до сдачи объекта в эксплуатацию. Их арендаторами стали крупные IT-компании, которые снимали в аренду по целому этажу, который в среднем насчитывает 750 квадратных метров. Отдельные компании заняли по два этажа.  

На сегодняшний день в корпусе «А» уже нет свободных площадей.

В число арендаторов входят такие крупные IT-компании, как iTechArt Group, «Кино-моТехнолоджис» и другие. В корпусе «В» остается вакантным только один этаж с чистовой отделкой общей площадью 740 «квадратов».

Что касается планировочных решений, то они различные. На каждом этаже есть офисы как типа openspace, так и кабинеты.

Мы побывали в офисе технологичной компании «Бримит», которая арендует в корпусе «А» целый этаж. Поскольку «айтишники» переехали на новое место работы не так давно, оформление офиса еще не завершено.

На этаже оборудованы три open space, кабинеты, три переговорные комнаты.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию
Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Для сотрудников создана уютная кухня, где можно перекусить и выпить чашечку кофе.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Менеджер по персоналу Анна Рудик рассказывает, что компания выбрала этот бизнес-центр из-за его удобного месторасположения и технологической «начинки» здания.

Наступление айтишников: в новом БЦ "Академия" почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию

Побывав в БЦ «Академия», хочется пожелать инвесторам больше строить подобных зданий и предлагать на рынок качественные продукты, в которых он так нуждается.

Справочно: В портфолио компании ОАО «Мосстройкомплект» находится несколько реализованных инвестиционных проектов: бизнес-центры «Терминал» (ул. В. Хоружей), «Альянс» (район метро «Грушевка»), «Гермес» (ул. Казинца 11а), многофункциональный комплекс «Валео-центр» (ул. Скорины 12) .

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Рынок офисной недвижимости Минска пополнился еще одним зданием. 5 сентября состоялось официальное открытие нового бизнес-центра «Академия».
 
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