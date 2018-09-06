Инициатором проекта выступило ОАО «Мосстройкомплект» (IDC group), белорусская компания с 15-летним стажем успешной работы на столичном рынке офисной недвижимости.

БЦ «Академия» — высокотехнологичное здание

В офисном здании предусмотрена система поэтажной принудительной приточно-вытяжной вентиляции с возможностью 3-кратного воздухообмена в помещениях, с системой очистки воздуха. В каждом офисном помещении смонтированы фанкойлы, позволяющие подавать воздух необходимой температуры.

— Наша компания специализируется на строительстве офисных зданий, поэтому мы из опыта знаем, в чем нуждается потребитель. Ему нужны комфортные условия для работы. Мы предусмотрели уникальную систему вентиляции, которая только в материалах в три раза превышает по цене стоимость обычных установок, не говоря уже о ее монтаже, наладке и эксплуатации. Но мы пошли на это потому, что по-другому создать комфортные условия в здании с таким большим остеклением невозможно, — сказал представитель застройщика. — Мы предложили арендаторам не просто качественные площади, а офисное пространство для эффективной работы.

В БЦ «Академия» реализована система «умного дома». Диспетчерский пункт находится в холле корпуса «A», откуда ведется видеонаблюдение и контроль за работой всех инженерных систем в здании.