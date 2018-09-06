Самые красивые квартиры в продаже. ТЕСТ: сколько стоит дизайнерский ремонт?

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4-комнатная квартира на ул. Карла Маркса

«Однушка» в скандинавском стиле

Однокомнатная квартира в ЖК «Маяк Минска»

Трехкомнатная квартира более 135 «квадратов»

Светлая «однушка» в Степянке

«Двушка» на Скрыганова

«Однушка» в стиле минимализм