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Самые красивые квартиры в продаже. ТЕСТ: сколько стоит дизайнерский ремонт?
07.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
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Сегодня любуемся самыми красивыми квартирами в базе Realt.by и пытаемся угадать, сколько стоит эксклюзив. Профессиональный дизайн, винтажная мебель и неординарные...
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