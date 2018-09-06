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ЗВР Беларуси выросли в августе
07.09.2018 11:01 — Новости Экономики | БДГ
Национальный банк сообщил о росте золотовалютных резервов страны в августе. На 1 сентября объем ЗВР превысил 7,2 млрд долларов.
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7 246,4 млн долларов США (в эквиваленте). За август 2018 года золотовалютные резервы выросли на 216,2 млн долларов США (на 3,1%) после роста в июле 2018 года на 198,8 млн долларов США (на 2,9%).
За
В Нацбанке
Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 190 млн долларов США.
За 2017 год золотовалтные резервы
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Национальный банк сообщил о росте золотовалютных резервов страны в августе. На 1 сентября объем ЗВР превысил 7,2 млрд долларов.
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