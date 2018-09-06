ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЗВР Беларуси выросли в августе

07.09.2018 11:01 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Национальный банк сообщил о росте золотовалютных резервов страны в августе. На 1 сентября объем ЗВР превысил 7,2 млрд долларов.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7 246,4 млн долларов США (в эквиваленте). За август 2018 года золотовалютные резервы выросли на 216,2 млн долларов США (на 3,1%) после роста в июле 2018 года на 198,8 млн долларов США (на 2,9%).

За июль 2018 года золотовалютные резервы выросли на 198,8 млн долларов (на 2,9%) после сокращения в июне 2018 года на 108,2 млн долларов (на 1,6%)

В Нацбанке отметили, что увеличению уровня ЗВР в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке НББ и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 190 млн долларов США.

За 2017 год золотовалтные резервы увеличились на 2,388 млрд долларов или на 48,5%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк сообщил о росте золотовалютных резервов страны в августе. На 1 сентября объем ЗВР превысил 7,2 млрд долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Бережном закрыли свалку. Куда нам вывозить мусор?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика