ЗВР Беларуси выросли в августе

Национальный банк сообщил о росте золотовалютных резервов страны в августе. На 1 сентября объем ЗВР превысил 7,2 млрд долларов.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7 246,4 млн долларов США (в эквиваленте). За август 2018 года золотовалютные резервы выросли на 216,2 млн долларов США (на 3,1%) после роста в июле 2018 года на 198,8 млн долларов США (на 2,9%).

За июль 2018 года золотовалютные резервы выросли на 198,8 млн долларов (на 2,9%) после сокращения в июне 2018 года на 108,2 млн долларов (на 1,6%)

В Нацбанке отметили , что увеличению уровня ЗВР в августе способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке НББ и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Правительством и Национальным банком в августе исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 190 млн долларов США.