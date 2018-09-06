"Давайте будем пробивными без меня". Станислав Шушкевич уходит с поста лидера БСДГ

В ближайшие выходные пройдет VII съезд партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», неизменным лидером которой с 1998 года является Станислав Шушкевич. На съезде будет избран новый лидер партии, Шушкевич баллотироваться не собирается.



Фото: Владь Гридин / Радио Свобода

У экс-спикера Верховного совета Станислава Станиславовича сейчас проблемы со здоровьем, поэтому на съезд партии он сам, скорее всего, не попадет.

— Честно говоря, мне уже давно не с руки заниматься партийной работой — мне 83 года все-таки, обрюзгло, — говорит Станислав Шушкевич.

— Говорят, партию возглавит недавно занявший пост вашего заместителя Сергей Черечень. Это правда?

— Я не знаю, кого изберут, поэтому не будем обсуждать. Дело в том, что у нас очень серьезное тайное голосование, активный бюллетень, народ у нас очень серьезный, опытный и очень многое определяют старые кадры — они члены Центральной рады, и у них преимущество делегации съезда, поэтому давайте не будем опережать события. Сколько будет кандидатов, пока сказать не могу, но сам я, конечно, баллотироваться не буду, надо рассуждать здраво. Я уже очень давно не хотел баллотироваться, но когда возникал вопрос, все говорили: нам с тобой легче — мы пробивные. Но теперь уже хватит, будем более пробивными без меня, — говорит политик.

О том, кто сменит Шушкевича на посту лидера партии, политик не говорит. Как и о том, сколько человек будет претендовать на этот пост.

Сергей Черечень — бывший член Коммунистической партии Беларуси.



Фото: Facebook Сергея Черечня

В 2016 году пытался выдвинуться в депутаты Мирошниченковского округа Минска, но Советская районная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на то, что 32,1% собранных Черечнем подписей за его выдвижение были недостоверными. Был, кстати, одним из самых богатых в списке желающих стать депутатом — на тот момент, согласно декларации, его доход составлял 4,3 тысячи долларов. 21 июля 2018 года во время собрания Центральной рады Белорусской Социал-демократической Грамады был избран новым заместителем председателя Центральной рады партии.