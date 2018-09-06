Итоги социально-экономического развития Сморгонского района за шесть месяцев озвучили на заседании районного исполнительного комитета

Открывая совместное заседание районного исполнительного комитета с райсоветом депутатов, на которое были приглашены директора предприятий и организаций, председатель райисполкома Геннадий Хоружик сказал о том, что накануне встречался с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, которая обратила внимание в разговоре на неукоснительное выполнение поручений главы государства. Основное требование - наведение элементарного порядка.

В нашем районе эта работа проводится согласно соответствующим программам, объявленному Году малой родины. Однако не везде еще так хорошо, как хотелось бы, отметил Геннадий Васильевич. Поэтому руководителям субъектов хозяйствования необходимо приложить усилия по приведению территорий в надлежащий вид, улучшению работы предприятий, особенно тех, которые имеют убытки, выполнению заданий по увеличению заработной платы в соответствии с производительностью труда.

Затем с информацией об итогах социально-экономического развития района за шесть месяцев этого года выступила заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко. Она отметила, что были выполнены все доведенные ключевые показатели эффективности развития Сморгонского района: по экспорту товаров – 232,1% (при прогнозе 110,8%); по экспорту услуг – 109,6% (при прогнозе 101,7%); по привлечению прямых иностранных инвестиций – 45,8 млн. долларов США (при прогнозе 15,5).

В течение первого полугодия более 60 субъектов внешнеэкономической деятельности осуществляли торговлю с 53 странами, в том числе экспортировали товары в 38 стран.

Наибольший удельный вес в экспорте Сморгонского района занимает ИООО «Кроноспан», удельный вес в экспорте района – 52,0%, ООО «Белагротерминал» – 40,7%, ОАО «Сморгонский агрегатный завод» – 3,0%.







Экспорт услуг, без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, осуществлялся в 12 стран ЕС, из них в 6 стран объем услуг увеличен: Австрию, Германию, Латвию, Польшу, Словакию, Швецию. Доминирующее положение занимают транспортные и строительные услуги.

За январь – июнь 2018 г. в экономику района привлечено 201,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 203,2% к 2017 году.

В инвестициях в основной капитал по видам экономической деятельности самая большая доля приходится на промышленность – 72,7%, сельское и лесное хозяйство – 8,3%.

Основной объем прямых иностранных инвестиций приходится на: ИООО «Кроноспан» – 2,3 млн. долларов США, ООО «Кроноспан НТ» – 21,4 млн. долларов США, ООО «Дэйрифарм» – 2,4 млн. долларов США, ООО «СодружествоТрансАгро» – 4,0 млн. долларов США, ООО «Европластекс инвест» – 1,1 млн. долларов США и ООО «Ультра Плай» – 14,5 млн. долларов США.

Из четырех заданий по обеспечению выполнения показателей, оказывающих наибольшее влияние на формирование валового регионального продукта Гродненской области, за январь – июнь 2018 г. обеспечено выполнение трех: по производству продукции промышленности, по розничному товарообороту через все каналы реализации и по объему строительно-монтажных работ.

Однако не все хорошо с выполнением отдельных заданий, отметила Татьяна Щеберяко. В частности, по обеспечению валовой продукцией в сельхозорганизациях (104,4%, при задании 104,5%), вводе в эксплуатацию общей площади жилых домов (8841 кв. м, при задании 9555), снижению затрат на производство продукции.

Докладчик остановилась на выполнении показателей за прошедший период. По предварительным расчетам экономической службы, некоторые предприятия и организации в своей работе не смогли достичь определенных цифр. Поэтому до конца года еще есть время, чтобы улучшить дела.

После этого были заслушаны объяснения руководителей сельхозпредприятий и организаций, где есть определенные проблемы.

Начальник финансового отдела райисполкома Галина Булыга проинформировала присутствующих о результатах исполнения бюджета за январь – июнь текущего года и мерах по выполнению бюджетных показателей. Она отметила, что за 8 месяцев уточненный план бюджета района будет выполнен на 75%.

Что касается расходов, то основная их доля приходится на социальную сферу, затем следуют расходы на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, компенсируются затраты на перевозку пассажиров городским и пригородным транспортом.

По всем рассмотренным вопросам районный исполнительный комитет принял конкретные решения.

Соб. кор.