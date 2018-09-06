

В районе разработана схема закрытия полигонов твёрдых коммунальных отходов. И в некоторых населенных пунктах полигоны уже рекультивированы. Это стало причиной обращений жителей Столинщины в редакцию.

– В Бережном закрыли свалку. Куда нам вывозить мусор? – спрашивает возмущённый житель агрогородка.

Ситуация, конечно, неоднозначная. НО закрытие свалок – это разработанная система, которая позволит навести порядок на земле. Многие полигоны ТКО были открыты в деревнях, но люди просто не довозили мусор до них. Сейчас все населённые пункты охвачены централизованным вывозом бытовых отходов. Никому никуда ничего вывозить самостоятельно не надо. Как надо помнить, что на полигоны мы должны отправлять только то, что нельзя переработать. Никакой плёнки, никаких растительных остатков, никакого стекла или бумаги.

– В этом году закрыты уже мини-полигоны в Ольманах, Стахово, Ворони. Идёт рекультивация и в ближайшее время закроют в Белоуше, Бережном и Дубое. На очереди ещё много других населённых пунктов, — отметил главный специалист инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Николаевич Домнич.

Чтобы не выбрасывать мусор по кустам, чтобы не думать, где найти транспорт, чтобы доставить отходы на свалку, заключите договор с ЖКХ. Работники коммунального хозяйства не только заберут у вас при необходимости мелкие отходы, но и помогут с вывозом более крупных.

По любым вопросам вывоза мусора звоните в ЖКХ – 76-2-66. Там вам помогут и с оформлением договоров на вывоз, расскажут о графике движения транспорта по сбору отходов в вашем населённом пункте, а при необходимости и заберут ваши отходы специальным рейсом.

Татьяна СЕГЕН