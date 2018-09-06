ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бережном закрыли свалку. Куда нам вывозить мусор?

07.09.2018 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

В Бережном закрыли свалку. Куда нам вывозить мусор?
В районе разработана схема закрытия полигонов твёрдых коммунальных отходов.  И в некоторых населенных пунктах полигоны уже рекультивированы. Это стало причиной обращений жителей Столинщины в редакцию.

– В Бережном закрыли свалку. Куда нам вывозить мусор? – спрашивает возмущённый житель агрогородка.

Ситуация, конечно, неоднозначная. НО закрытие свалок – это разработанная система, которая позволит навести порядок на земле. Многие полигоны ТКО были открыты в деревнях, но люди просто не довозили мусор до них. Сейчас все населённые пункты охвачены централизованным вывозом бытовых отходов. Никому никуда ничего вывозить самостоятельно не надо. Как надо помнить, что на полигоны мы должны отправлять только то, что нельзя переработать. Никакой плёнки, никаких растительных остатков, никакого стекла или бумаги. 

– В этом году закрыты уже мини-полигоны в Ольманах, Стахово, Ворони. Идёт рекультивация и в ближайшее время закроют в Белоуше, Бережном и Дубое. На очереди ещё много других населённых пунктов, — отметил главный специалист инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Николаевич Домнич.

Чтобы не выбрасывать мусор по кустам, чтобы не думать, где найти транспорт, чтобы доставить отходы на свалку, заключите договор с ЖКХ. Работники коммунального хозяйства не только заберут у вас при необходимости мелкие отходы, но и помогут с вывозом более крупных.

По любым вопросам вывоза мусора звоните в ЖКХ – 76-2-66. Там вам помогут и с оформлением договоров на вывоз, расскажут о графике движения транспорта по сбору отходов в вашем населённом пункте, а при необходимости и заберут ваши отходы специальным рейсом. 

Татьяна СЕГЕН

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе разработана схема закрытия полигонов твёрдых коммунальных отходов.  И в некоторых населенных пунктах полигоны уже рекультивированы. Это стало причиной
 
Новости дня
Новости экономики
 
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились в августе на 3,1%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика