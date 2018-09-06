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Международные профсоюзы - Могерини: Мы считаем Федынича и Комлика политическими заключенными

07.09.2018 12:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международные профсоюзы направили письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини в связи с «делом РЭП». Письмо размещено на сайте Европейского профсоюза IndustriALL. В нем профсоюзы признают недавно осужденных руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика политзаключенными и просят оказать влияние на белорусские власти с целью пересмотреть решение суда и оправдать осужденных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Письмо к Могерини, помимо Европейского профсоюза IndustriALL, подписали руководители Глобальной федерации профсоюзов, Международной конфедерации профсоюзов (МКП), Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) и Европейского профсоюза IndustriALL.

«Судебный процесс продолжался 13 дней. Мы хотим сообщить вам, что на протяжении всего суда, по словам адвокатов и наблюдателей от IndustriALL, а также других свидетелей судебного процесса, в деле не было представлено никаких достоверных или законно полученных доказательств. Тем не менее суд Советского района Минска признал Федынича и Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорил их к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом в течение пяти лет занимать руководящие должности. Они также должны заплатить штраф в 47.560 рублей».

IndustriALL, ITUC, industriAll Europe и ETUC решительно осуждают это решение суда,
которое, по их мнению, было политически мотивировано.

«Мы считаем, что судебное решение признано оказать давление на руководство профсоюза, чтобы подорвать деятельность профсоюза и предотвратить его активное
участие в жизни общества. Таким образом, приговор, вынесенный судом против Геннадия Федынича и Игоря Комлика, является нарушением прав человека и свободы ассоциации, нарушением национального законодательства и Международных обязательств Беларуси», — говорится в письме.

Кроме того, IndustriALL, ITUC, IndustriAll Europe и ETUC считают неприемлемым, что
во время судебного процесса постоянно делались ссылки на сотрудничество профсоюза
РЭП с иностранными и международными профсоюзами. Прокуроры представили этот факт, и судья принял его во внимание в качестве дополнительного доказательства вины руководителей профсоюзов.

«Пока приговор остается в силе и в свете сурового ограничения свободы, которое негативно скажется на нормальных условиях труда и жизни обоих лидеров, мы считаем Федынича и Комлика политическими заключенными. Наличие в стране политических заключенных является вопиющим нарушением недавнего обязательства Беларуси по отношению к Европейскому союзу. Поэтому мы настоятельно призываем вас поднять вопрос о политических заключенных в Беларуси, а также призвать Европейский союз поддержать наше требование о пересмотре приговора и полного и безоговорочного оправдания Геннадия Федынича и Игоря Комлика», — просят авторы письма.

Напомним, руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Прокурор попросила для них по 5 лет домашней «химии».

Согласно данным следствия, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные средства в иностранной валюте — 140 тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей с учетом деноминации.

 
Теги: Минск
 
 
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Международные профсоюзы направили письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини в связи с "делом РЭП".
 
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