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Премьер-министр Сирии призвал к дальнейшему расширению сотрудничества белорусских и сирийских компаний

07.09.2018 12:33 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 7 сентября. Премьер-министр Сирии Имад Хамис вечером 6 сентября посетил экспозицию белорусских производителей Made in Belarus, организованную в рамках одной из старейших ярмарок на Ближнем Востоке Damascus International Fair, сообщили БелаПАН в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Премьер-министр ознакомился с представленной продукцией и призвал к дальнейшему расширению сотрудничества белорусских и сирийских компаний", — отметили в БелТПП.

В работе белорусской экспозиции принимают участие 11 компаний: Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, "Машиностроительный альянс", "Сохра-групп" (объединенный поставщик на Ближний Восток белорусских грузовых автомобилей, тракторов, карьерных самосвалов, спецтехники и шин), Борисовский завод пластмассовых изделий, Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова, "Белресурсы", "Бархим", Борисовский завод медицинских препаратов, "Белмедпрепараты", Щучинский маслосырзавод.

Damascus International Fair организуется с 1954 года и является одной из старейших ярмарок в Ближневосточном регионе. В 2017 году после шестилетнего перерыва дамасская выставка собрала 4.800 экспонентов из 40 стран. Мероприятие посетили более 2 млн человек и 2 тыс. иностранных делегаций.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Премьер-министр Сирии Имад Хамис вечером 6 сентября посетил экспозицию белорусских производителей Made in Belarus, организованную в рамках одной из...
 
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