Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выясняет ситуацию в банковском секторе на предмет ограничения конкуренции. Это следует из письма МАРТа в адрес коммерческих банков.

Антимонопольщики интересуются, чем обусловлена необходимость наличия в кредитном договоре условия об обязательном получении кредитополучателем письменного согласия кредитодателя не открытие текущих (расчетных) банковских счетов и на оформление кредитов в других банках. При этом банки должны пояснить, какими нормативным актами установлены данные требования.

В случае отсутствия вышеуказанного условия в кредитных договорах, банки должны ответить, считают ли они наличие данного требования «проявлением недобросовестной конкуренции».

«Сейчас в банковской системе реальная олигополия и крепостное право для клиентов больших кредитующих банков. Это сдерживает конкуренцию в банковском секторе», — считает представитель одного из частных банков.