|
Антимонопольщики проверяют у банков наличие "крепостных" клиентов
07.09.2018 14:17 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выясняет ситуацию в банковском секторе на предмет ограничения конкуренции. Это следует из письма МАРТа в адрес коммерческих банков.
Антимонопольщики интересуются, чем обусловлена необходимость наличия в кредитном договоре условия об обязательном получении кредитополучателем письменного согласия кредитодателя не открытие текущих (расчетных) банковских счетов и на оформление кредитов в других банках. При этом банки должны пояснить, какими нормативным актами установлены данные требования.
В случае отсутствия вышеуказанного условия в кредитных договорах, банки должны ответить, считают ли они наличие данного требования «проявлением недобросовестной конкуренции».
«Сейчас в банковской системе реальная олигополия и крепостное право для клиентов больших кредитующих банков. Это сдерживает конкуренцию в банковском секторе», — считает представитель одного из частных банков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антимонопольщики интересуются, чем обусловлена необходимость наличия в кредитном договоре условия об обязательном получении кредитополучателем письменного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)