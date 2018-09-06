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Антимонопольщики проверяют у банков наличие "крепостных" клиентов

07.09.2018 14:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выясняет ситуацию в банковском секторе на предмет ограничения конкуренции. Это следует из письма МАРТа в адрес коммерческих банков.

Антимонопольщики интересуются, чем обусловлена необходимость наличия в кредитном договоре условия об обязательном получении кредитополучателем письменного согласия кредитодателя не открытие текущих (расчетных) банковских счетов и на оформление кредитов в других банках. При этом банки должны пояснить, какими нормативным актами установлены данные требования.

В случае отсутствия вышеуказанного условия в кредитных договорах, банки должны ответить, считают ли они наличие данного требования «проявлением недобросовестной конкуренции».

«Сейчас в банковской системе реальная олигополия и крепостное право для клиентов больших кредитующих банков. Это сдерживает конкуренцию в банковском секторе», — считает представитель одного из частных банков.

 
 
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Антимонопольщики интересуются, чем обусловлена необходимость наличия в кредитном договоре условия об обязательном получении кредитополучателем письменного...
 
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