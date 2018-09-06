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Аграрии заботятся о новом урожае
07.09.2018 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
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ОАО «Антоново-Агро» в тройке лидеров по севу озимых зерновых и уборке кукурузы в районе. Посеяно 50% озимой пшеницы, убрано 70% кукурузы при урожайности 381 ц/га.
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> ОАО «Антоново-Агро» в тройке лидеров по севу озимых зерновых и уборке кукурузы в районе. Посеяно 50% озимой пшеницы, убрано 70% кукурузы при урожайности 381 ц/га. ...
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