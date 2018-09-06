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На торгах 7 сентября белорусский рубль еще больше ослаб к доллару и евро

07.09.2018 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 7 сентября прошли очередные торги валютами. Белорусский рубль ослаб к доллару и евро.

Курс доллара вырос на BYN 0,0186 — до 2,1389 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,023 — до 2,4894 рубля.

До исторических максимумов этих двух валют, установленных в 2016 году, осталось около 7 копеек.

А вот курс российского рубля сегодня снизился на BYN 0,0049 — до 3,1012 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Курсы доллара и евро приблизились к максимуму. Что будет с рублем и к чему готовиться белорусам

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Тем временем Центробанк России продолжил девальвировать российский рубль. Курс доллара вырос на 78 копеек, до 69,0286 российского рубля, евро подорожал на 99 копеек — до 80,3562 рубля.

Глава Минфина и вице-премьер РФ Антон Силуанов связал очередное падение курса российской валюты с ожиданием «второй волны» санкций против России. Еще одним фактором стала нестабильность на рынках развивающихся стран. В первую очередь это Турция, ЮАР, Аргентина, пишет РБК.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Центробанк России продолжил девальвировать российский рубль.
 
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