Перспективы развития конкурентоспособности Гродненской области, факторы роста и риски обсудят на региональной конференции KEF-2018

В Гродно 19 сентября 2018 года состоится региональная конференция KEF-2018 на тему «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию конкурентоспособности».

На конференции планируется обсудить конкурентоспособность Гродненского региона и существующие возможности для долгосрочного роста.

— Во время региональных консультаций KEF в прошлом году было отмечено, что к региональной политике нужно подходить дифференцированно. Прежние механизмы поддержки себя исчерпали, и правительство начало работу по решению региональных проблем, предложив несколько инициатив – от создания комиссий по трудоустройству до проведения политики новой индустриализации. Реализация этих идей может занимать долгие годы, а напряженная ситуация на рынке труда во многих регионах существует уже сейчас. И задача наших конференций – вместе подумать над идеями регионального развития, которые могли бы быть реализованы прямо сегодня. А также обсудить решения по задействованию нереализованного предпринимательского потенциала на местах, — рассказал Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ.

На конференции представители НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь презентуют доклад о роли региональной политики в структурной трансформации экономики. Эксперты Исследовательского центра ИПМ, BEROC, ПВТ и Всемирного банка расскажут о тенденциях в экономике Беларуси — о факторах роста, источниках рисков, оценке бизнесом изменений бизнес-среды, индустрии и развития IT-сообщества в Гродненском регионе, а также об изменении уровня жизни населения.

— Исследования конкурентоспособности регионов, проводимые Исследовательским центром ИПМ, показывают, что уровень благосостояния выше в тех регионах, где в силу каких-то причин более эффективно работают рынки труда, финансов, где качественные образование и переподготовка. То есть ключ к развитию регионов лежит в политике, нацеленной на повышение эффективности рынков — устранение административных барьеров, уравнивание условий функционирования государственных и частных предприятий, развитие рынка труда и т.д. Поэтому на конференциях мы также поговорим и о том, какие реформы нужны на уровне регионов и что нужно сделать в общеэкономической политике страны, чтобы раскрыть инициативу регионального бизнеса, — отметил Александр Чубрик.