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Финансист о резком падении рубля: «Он долго держался, но бесконечно так продолжаться не могло»

07.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Финансист о резком падении рубля: «Он долго держался, но бесконечно так продолжаться не могло»

– Падение рубля связано главным образом с ситуацией на российском рынке. Из-за санкций российская валюта с начала этого года упала уже на 18%. Наш рубль долго держался, рост курсов доллара и евро сдерживался за счет укрепления белорусского рубля к российскому, однако бесконечно так продолжаться не могло, и случилось то, что должно было случиться: наша валюта начала слабеть вслед за российским рублем. На долю России по сей день приходится половина нашего внешнего оборота товаров, поэтому полностью игнорировать происходящее на российском рынке невозможно.

В дальнейшем ситуация с курсами валют во многом будет зависеть от того, как себя поведет российский рубль. Не исключено, что со временем российская валюта отыграет значительную часть понесенных потерь – в этом случае доллар и евро в Беларуси могут подешеветь, а российский рубль подорожает. Однако с учетом геополитических рисков более вероятным выглядит негативный сценарий, при котором российский рубль остается слабым, и в Беларуси растут курсы всех трех иностранных валют. Кроме того, следует помнить и о внутренних рисках, связанных с высоким уровнем валютного госдолга и некоторым другими обстоятельствами. С учетом этого можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе белорусский рубль в любом случае будет постепенно слабеть.

Что касается возможного эффекта для цен на недвижимость, то не стоит переоценивать значимость валютных курсов в этом вопросе. Белорусский рынок недвижимости сильно долларизирован, никому и в голову не придет продавать и покупать недвижимость за рубли. Исключение – застройщики, которые вынуждены совершать сделки на первичном рынке в рублях, но и они привязывают рублевые цены к курсу доллара. Поэтому в Беларуси невозможна такая ситуация, как, например, была в России на волне кризиса 2014-2015 гг. когда из-за обвала курса рубля недвижимость в валютном эквиваленте сильно подешевела. Наши цены какими были в долларах – такими и останутся.

Вместе с тем, изменение курсов валют может влиять на инфляцию и на процентные ставки, а эти факторы, в свою очередь, уже способны отразиться на рынке жилья. Так, ускорение инфляции из-за ослабления рубля и возможный рост процентных ставок могут привести к снижению реальных доходов населения, подорожанию кредитов и в конечном итоге – к снижению цен на жильё. Но это больше теория, на практике колебания курсов валют в пределах 5-10% вряд ли дадут какой-то заметный эффект для цен на жильё. А для девальвации в том смысле, в котором ее до сих пор понимают многие белорусы, когда доллар за короткий промежуток времени дорожает на десятки процентов, предпосылок пока не просматривается.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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