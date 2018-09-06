Медведев назначил нового торгового представителя России в Беларуси

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул назначен торговым представителем России в Беларуси. Это следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева.



Фото: mintrans.ru

«Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Белоруссия, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении.

Николай Асаул родился 21 апреля 1977 года в Санкт-Петербурге, в 2007—2010 годах возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга, с 16 декабря 2010 года занимал должность замглавы Минтранса, курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.

До недавних пор торговым представителем России в Беларуси был Константин Артюшин.

24 августа этого года Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.