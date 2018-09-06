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Медведев назначил нового торгового представителя России в Беларуси

07.09.2018 16:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул назначен торговым представителем России в Беларуси. Это следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева.


Фото: mintrans.ru

«Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Белоруссия, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении.

Николай Асаул родился 21 апреля 1977 года в Санкт-Петербурге, в 2007—2010 годах возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга, с 16 декабря 2010 года занимал должность замглавы Минтранса, курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.

До недавних пор торговым представителем России в Беларуси был Константин Артюшин.

24 августа этого года Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

 
 
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Николай Асаул родился 21 апреля 1977 года в Санкт-Петербурге, в 2007-2010 годах возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга.
 
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