В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские арены прошли испытания чемпионатом мира Строительство и реконструкция 12 стадионов в 11 городах России, которые приняли чемпионат мира по футболу в 2018 году, стали для отечественной строительной индустрии...

Строительство и реконструкция 12 стадионов в 11 городах России, которые приняли чемпионат мира по футболу в 2018 году, стали для отечественной строительной индустрии своеобразным вызовом и испытанием. Впервые в истории при подготовке к мундиалю были широкомасштабно задействованы именно российские технологические решения и материалы. Выбор в пользу отечественных производителей позволил избежать срыва сроков строительства стадионов. Возведение спортивных и инфраструктурных объектов, а это аэропорты, дороги, тренировочные базы, за исключением построенных ранее в Сочи и в Казани, началось в 2014 году по заказу ФГУП Спорт-Инжиниринг Министерства спорта Российской Федерации. При проектировании спортивных сооружений учитывались повышенные требования к надёжности, жесткие стандарты FIFA, особенности климата, сжатые сроки, многофункциональность и сложные архитектурные формы. Так, стадион Санкт-Петербург имеет раздвижную крышу, которая закрывает арену в непогоду, а футбольное поле выкатывается наружу для сохранения травяного покрова. Для эффективного использования объектов после чемпионата и обеспечения окупаемости инвестиций были заложены элементы, характерные для офисных, торгово-развлекательных и административных зданий.Все эти задачи невозможно было бы решить без использования современных технологий монолитного строительства. При возведении стадионов к чемпионату мира этот метод составил 70 процентов от всех строительных работ. Монолитное строительство не только обеспечивает высокую надёжность сооружения, но и позволяет соорудить уникальные архитектурные конструкции. Так, применялись опалубочные системы группы компаний ПромСтройКонтракт, изготовленные по отработанной ранее технологии с использованием ламинированной фанеры компании СВЕЗА, волоколамской балки ЭкоСтройПроект и муфты для арматуры также от группы компаний ПромСтройКонтракт.Для того, чтобы возвести сложные архитектурные элементы, были выбраны опалубка PSK-CUP для перекрытий и PSK-DELTA для стен и колонн, обладающие высокой несущей способностью и стабильностью конструкции. В качестве панелей использовалась фанера SVEZA Deck 350. Её поверхность покрыта рисунком-сеткой, что позволило упростить раскрой материала и получить форму, необходимую для строительства перекрытий, опорных колонн, трибун и других сложных конфигураций.Помимо этого, продукт обработан износостойким материалом, а торцы прокрашены специальной краской с низкой водопроницаемостью. Это повышает защиту от влаги на 60 процентов по сравнению с обычной ламинированной фанерой. Такая потребность была вызвана географическим расположением стадионов. Ряд стадионов находится в регионах с повышенной влажностью, некоторые на заболоченной местности. Кроме того, строительство велось круглый год при длительном воздействии низких температур, комментирует Александр Петров, менеджер компании СВЕЗА по продажам на рынке России.На строительство одного стадиона ушло в среднем 700-1000 кубометров березовой фанеры СВЕЗА. Материал SVEZA Deck 350 использовался во всех монолитных конструкциях, включая фундамент. По словам Максима Кирсанова, менеджера отдела развития крупнейшего производителя опалубки для стадионов FIFA группы компаний ПромСтройКонтракт, особенно сложными в исполнении были колонны, на которых держится крыша и кровля.Фанера также использовалась на прилегающих объектах инфраструктуры, в частности для настила полов и строительства перегородок в модульных зданиях и конструкциях. Это имело место в Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде и в других городах.По последним сведениям, бюджет мундиаля-2018 достиг суммы 14 миллиардов долларов, эта самая высокая цифра в истории чемпионата. За четыре года было построено с нуля семь стадионов, серьезно реконструировано четыре.Доля отечественных материалов в общей смете расходов на строительство спортивных сооружений составила от 80 до 95 процентов в зависимости от объекта, в соответствии с требованиями FIFA не более 20 процентов импорта. По данным оргкомитета, было выдано 1,627 миллиона паспортов болельщика, продано более 2,5 миллиона билетов.www.sveza.ru