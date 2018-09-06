В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal сохранит оптимальную температуру и тишину в доме Порой погода удивляет неожиданными сюрпризами. Летом случается аномальная жара, зимой сильные морозы стоят неделями. Все эти перепады температур проверяют на...

Порой погода удивляет неожиданными сюрпризами. Летом случается аномальная жара, зимой сильные морозы стоят неделями. Все эти перепады температур проверяют на прочность наши жилища. Чтобы не терять деньги, сохранить здоровье и быть уверенными в домашнем комфорте, SOUDAL рекомендует использовать качественную монтажную пену при установке окон, дверей и прокладке различных коммуникаций. Уют в доме в первую очередь зависит от оптимальной температуры. В дни жаркой погоды хочется, чтобы в помещении сохранялась прохлада, а зимой, конечно, необходимо тепло. Термоизоляция безусловно зависит от качества окон и дверей, однако, если отличные стеклопакеты установлены с помощью плохой монтажной пены, они будут пропускать сквозняки зимой, а летом не составлять преграды для наружной высокой температуры.Все пены в ассортименте SOUDAL соответствуют международным сертификатам качества. Но для максимальной уверенности в комфорте в помещении при резких перепадах температуры стоит обратить внимание на Soudafoam Low Expansion Gun от SOUDAL. Это полиуретановая герметизирующая пистолетная пена с низким расширением и превосходной теплозвукоизоляцией, что подтверждено исследованиями авторитетного немецкого Института оконных технологий IFT Rosenheim.Пена обладает коротким временем создания корки и полимеризации, поэтому она особенно удобна и при монтаже габаритных окон и дверей. Отличается превосходной адгезией ко многим строительным материалам. В частности, к кирпичу, бетону, камню, дереву, ПВХ, полистиролу, алюминию, в том числе покрытому порошковыми оболочками, а также к глазурованной поверхности.Однако температурные утечки могут происходить не только через окна и двери. Важно заполнять пустоты и швы при монтаже кондиционеров, воздуховодов и других коммуникаций. С этой задачей также отлично справится пена Soudafoam Low Expansion Gun от SOUDAL.Она подходит и для заполнения больших пустот в перекрытиях, перегородках, так как имеет крайней низкий коэффициент расширения, менее 50 процентов, и превосходную стабильность благодаря отсутствию усадки, поэтому экономична в использовании.https://soudal.ru