|
Soudal сохранит оптимальную температуру и тишину в доме
07.09.2018 13:51 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Порой погода удивляет неожиданными сюрпризами. Летом случается аномальная жара, зимой сильные морозы стоят неделями. Все эти перепады температур проверяют на прочность наши жилища. Чтобы не терять деньги, сохранить здоровье и быть уверенными в домашнем комфорте, SOUDAL рекомендует использовать качественную монтажную пену при установке окон, дверей и прокладке различных коммуникаций. Уют в доме в первую очередь зависит от оптимальной температуры. В дни жаркой погоды хочется, чтобы в помещении сохранялась прохлада, а зимой, конечно, необходимо тепло. Термоизоляция безусловно зависит от качества окон и дверей, однако, если отличные стеклопакеты установлены с помощью плохой монтажной пены, они будут пропускать сквозняки зимой, а летом не составлять преграды для наружной высокой температуры.
Все пены в ассортименте SOUDAL соответствуют международным сертификатам качества. Но для максимальной уверенности в комфорте в помещении при резких перепадах температуры стоит обратить внимание на Soudafoam Low Expansion Gun от SOUDAL. Это полиуретановая герметизирующая пистолетная пена с низким расширением и превосходной теплозвукоизоляцией, что подтверждено исследованиями авторитетного немецкого Института оконных технологий IFT Rosenheim.
Пена обладает коротким временем создания корки и полимеризации, поэтому она особенно удобна и при монтаже габаритных окон и дверей. Отличается превосходной адгезией ко многим строительным материалам. В частности, к кирпичу, бетону, камню, дереву, ПВХ, полистиролу, алюминию, в том числе покрытому порошковыми оболочками, а также к глазурованной поверхности.
Однако температурные утечки могут происходить не только через окна и двери. Важно заполнять пустоты и швы при монтаже кондиционеров, воздуховодов и других коммуникаций. С этой задачей также отлично справится пена Soudafoam Low Expansion Gun от SOUDAL.
Она подходит и для заполнения больших пустот в перекрытиях, перегородках, так как имеет крайней низкий коэффициент расширения, менее 50 процентов, и превосходную стабильность благодаря отсутствию усадки, поэтому экономична в использовании.
https://soudal.ru
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порой погода удивляет неожиданными сюрпризами. Летом случается аномальная жара, зимой сильные морозы стоят неделями. Все эти перепады температур проверяют на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)