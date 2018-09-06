Минск, 7 сентября. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность финансирования поставок для Беларуси бельгийской льноуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Бельгии, обсуждение условий участия банка в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси прошло 6 сентября на встрече посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича с главой брюссельского офиса ЕБРР Генри Джонсом. Встреча проходила при участии известного бельгийского производителя Depoortere.

Участники встречи также обсудили вопрос создания в Беларуси животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. "Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу", — отметили в диппредставительстве.

Также достигнута договоренность о взаимном участии представителей банка и белорусских экономических структур в презентациях, форумах, круглых столах и других подобных мероприятиях. В частности 24 октября в Кортрейке — в проводимом торговыми палатами Фландрии при поддержке посольства однодневной конференции Why invest in Belarus, а в ноябре — в заседании круглого стола в ЕБРР.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕБРР рассматривает возможность финансирования поставок в Беларусь бельгийской льноуборочной техники Минск, 7 сентября. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность финансирования поставок для Беларуси бельгийской льноуборочной техники. ...

Марина Носова, БелаПАН.