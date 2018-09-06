ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР рассматривает возможность финансирования поставок в Беларусь бельгийской льноуборочной техники

07.09.2018 16:38 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 7 сентября. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность финансирования поставок для Беларуси бельгийской льноуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Бельгии, обсуждение условий участия банка в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси прошло 6 сентября на встрече посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича с главой брюссельского офиса ЕБРР Генри Джонсом. Встреча проходила при участии известного бельгийского производителя Depoortere.

Участники встречи также обсудили вопрос создания в Беларуси животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. "Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу", — отметили в диппредставительстве.

Также достигнута договоренность о взаимном участии представителей банка и белорусских экономических структур в презентациях, форумах, круглых столах и других подобных мероприятиях. В частности 24 октября в Кортрейке — в проводимом торговыми палатами Фландрии при поддержке посольства однодневной конференции Why invest in Belarus, а в ноябре — в заседании круглого стола в ЕБРР.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 сентября. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность финансирования поставок для Беларуси бельгийской льноуборочной техники. ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Румас: Наши предприятия испытывают трудности с вхождением на китайский рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика