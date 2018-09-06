Минсельхозпрод и Россельхознадзор договорились сверить объемы поставок белорусской молочки

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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Россельхознадзор договорились в двухнедельный срок сверить объемы поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иван Смильгинь.

"Мы в течение двух недель завершим работу по сверке объемов белорусской молочной продукции, поставляемой на российский рынок", - сказал Иван Смильгинь.

Такая договоренность достигнута на переговорах между руководителями ветеринарных служб Беларуси и России - Иваном Смильгинем и Сергеем Данквертом, которые состоялись вчера в Москве. Стороны обсудили ход выполнения дорожной карты по снятию ограничений на поставки белорусской молочной продукции в Россию, которая была подписана в июле 2018 года в Брянске.-0-