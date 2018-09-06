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Минсельхозпрод и Россельхознадзор договорились сверить объемы поставок белорусской молочки
07.09.2018 17:41 — Новости Экономики | БелТА
Фото Pixabay
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Россельхознадзор договорились в двухнедельный срок сверить объемы поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иван Смильгинь.
"Мы в течение двух недель завершим работу по сверке объемов белорусской молочной продукции, поставляемой на российский рынок", - сказал Иван Смильгинь.
Такая договоренность достигнута на переговорах между руководителями ветеринарных служб Беларуси и России - Иваном Смильгинем и Сергеем Данквертом, которые состоялись вчера в Москве. Стороны обсудили ход выполнения дорожной карты по снятию ограничений на поставки белорусской молочной продукции в Россию, которая была подписана в июле 2018 года в Брянске.-0-
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Россельхознадзор договорились в двухнедельный срок сверить объемы...
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