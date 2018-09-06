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Производительность большинства российских компаний можно увеличить в несколько раз

07.09.2018 14:17 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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6 сентября 2018 года стартовал Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и Правительством Москвы. Одна из секций форума была посвящена вопросам производительности труда. Ведущие эксперты, ученые, представители крупнейших российских компаний, промышленники обсудили, возможно ли в России достичь поставленную Президентом РФ В.В. Путиным задачу. Обеспечить увеличение производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых отраслей экономики темпом не менее 5 процентов в год. На данный момент высокопроизводительными в России считаются предприятия с показателем в 3 миллиона рублей на человека в год. Средний показатель производительности труда по корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в 2017 году составил 14,6 миллиона рублей на человека. А одно из предприятий корпорации поставило рекорд, достигнув показателя в 44,56 миллиона рублей на человека в год.

Вот уже почти 10 лет совладелец и президент ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников активно изучает тему повышения производительности труда и эффективности производства. С 2010 года, когда он возглавил производственную компанию ТЕХНОНИКОЛЬ, он начал проводить планомерную работу в этом направлении.

Мы много учились, ездили на предприятия в Японии. Нам приходилось действовать методом проб и ошибок. Оказалось, что большинство инструментов бережливого производства просты в освоении и в целом даже интуитивно понятны. Но это философия. Над повышением производительности труда нужно работать постоянно. А у большинства руководителей просто не хватает мотивации, рассказал Сергей Колесников.

Эксперт представил модель производственной системы ТЕХНОНИКОЛЬ и свое видение наиболее эффективных инструментов в области бережливого производства. Централизованные сервисы для работы с клиентами; инструменты, позволяющие добиться лидерства в издержках, 5С, СОП, картирование потоков, грамотно выстроенная система мотивации персонала, управление эффективностью работы оборудования, все это и многое другое позволяет из года в год увеличивать показатели производительности труда в компании.

В ТЕХНОНИКОЛЬ большой акцент делается на автоматизацию и автономизацию. Часто можно слышать, что повышению производительности труда в нашей стране мешает менталитет, что мы не можем эффективно и долго выполнять рутинные операции. Мы максимально автоматизировали производственные процессы и поставили роботов на такие участки, прокомментировал Сергей Колесников.

При этом мы автоматизируем не только оборудование, но и бизнес-процессы. Но автоматизации любого процесса обязательно должно предшествовать его улучшение. Поэтому когда говорят, что без модернизации оборудования производительность труда не повысить, то это не так. У большинства отечественных компаний есть огромный потенциал для улучшений без значительных инвестиций в модернизацию. Достаточно навести порядок в процессах и головах и научиться его постоянно поддерживать.

www.tn.ru
 
 
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6 сентября 2018 года стартовал Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и Правительством Москвы. Одна из секций форума была посвящена...
 
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