В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Круглый стол Об утверждении и введении в действие изменения № 2 ТКП 339-2011 С 1 сентября 2018 года в Республике Беларусь вводится в действие Изменение № 2 ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи...

С 1 сентября 2018 года в Республике Беларусь вводится в действие Изменение № 2 ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний", утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 29 мая 2018 г. № 17. Для анализа и поиска ответов на многие вопросы, а также получения детальных консультаций специалистов МЧС, Министерства энергетики и экспертов РУП "Главгосстройэкспертизы", при применении данного документа, УП "ИвентМедиа" 18 сентября 2018 года проводит "круглый стол": "Об утверждении и введении в действие изменения № 2 ТКП 339-2011 (02230)". Место проведения уточняется. Предварительные вопросы вынесенные на обсуждение (возможны изменения и дополнения): Краткий анализ данного технического нормативного правового акта. Заземление и защитные меры электробезопасности. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения. Заземляющие устройства электроустановок. Проводники системы уравнивания потенциалов. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов. Требования к электрооборудованию для пожаро- и взыровоопасных производств. Документы, действующие на территории РБ в области выбора взрывозащищенного электрооборудования. Классификация взрыво- и пожароопасных зон по ПУЭ, ГОСТ 30852.9. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Особенности выбора взрывозащищенного зарубежного электрооборудования. Методика выбора. Особенности определения границ взрыво- и пожароопасных зон для размещения электрооборудования.К участию приглашаются: руководители, главные инженеры, проектировщики, сотрудники электротехнических отделов (ЭТО), инженеры-электрики, главные энергетики и энергетики предприятий, специалисты по ПБ, охране труда и ТБ, а также все заинтересованные специалисты.К выступлению приглашены: эксперт НИИ МЧС, эксперт РУП "Главгосстройэкспертиза", управление госэнергонадзора ГПО "Белэнерго", и другие.Стоимость участия составляет: 125 бел. руб (НДС не взимаем). В стоимость входит раздаточный материал, кофе-пауза, возможность индивидуальных консультаций. (Предусмотрены скидки).Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку, прилагаемую к данному информационному листу и выслать ее по факсу (017) 221-02-25/28 или электронной почте – info@eventmedia.by.Справки по телефонам: (017) 221-02-25/28, (029) 596-61-77 Виктория.С уважением, директор УП "ИвентМедиа" Урбан Л.Б