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Круглый стол Об утверждении и введении в действие изменения № 2 ТКП 339-2011

07.09.2018 14:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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С 1 сентября 2018 года в Республике Беларусь вводится в действие Изменение № 2 ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний", утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 29 мая 2018 г. № 17. Для анализа и поиска ответов на многие вопросы, а также получения детальных консультаций специалистов МЧС, Министерства энергетики и экспертов РУП "Главгосстройэкспертизы", при применении данного документа, УП "ИвентМедиа" 18 сентября 2018 года проводит "круглый стол": "Об утверждении и введении в действие изменения № 2 ТКП 339-2011 (02230)". Место проведения уточняется. Предварительные вопросы вынесенные на обсуждение (возможны изменения и дополнения):

 Краткий анализ данного технического нормативного правового акта.
 Заземление и защитные меры электробезопасности.
 Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения.
 Заземляющие устройства электроустановок. Проводники системы уравнивания потенциалов.
 Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов.
 Требования к электрооборудованию для пожаро- и взыровоопасных производств.
 Документы, действующие на территории РБ в области выбора взрывозащищенного электрооборудования. Классификация взрыво- и пожароопасных зон по ПУЭ, ГОСТ 30852.9.
 Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Особенности выбора взрывозащищенного зарубежного электрооборудования. Методика выбора. Особенности определения границ взрыво- и пожароопасных зон для размещения электрооборудования.
К участию приглашаются: руководители, главные инженеры, проектировщики, сотрудники электротехнических отделов (ЭТО), инженеры-электрики, главные энергетики и энергетики предприятий, специалисты по ПБ, охране труда и ТБ, а также все заинтересованные специалисты.
К выступлению приглашены: эксперт НИИ МЧС, эксперт РУП "Главгосстройэкспертиза", управление госэнергонадзора ГПО "Белэнерго", и другие.
Стоимость участия составляет: 125 бел. руб (НДС не взимаем). В стоимость входит раздаточный материал, кофе-пауза, возможность индивидуальных консультаций. (Предусмотрены скидки).
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, заполнив заявку, прилагаемую к данному информационному листу и выслать ее по факсу (017) 221-02-25/28 или электронной почте – info@eventmedia.by.
Справки по телефонам: (017) 221-02-25/28, (029) 596-61-77 Виктория.

С уважением, директор УП "ИвентМедиа" Урбан Л.Б
 
 
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С 1 сентября 2018 года в Республике Беларусь вводится в действие Изменение № 2 ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи...
 
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