|
Лукашенко освободил Субботина от должности помощника президента. Его сватали на место Сидорского
07.09.2018 19:31 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Субботин и Виктор Назаренко официально лишились своих высоких должностей в Беларуси.
Назаренко освобожден от должности председателя Госкомитета по стандартизации. Субботин перестал быть помощником президента — инспектором по Витебской области. Соответствующие указы сегодня подписал Александр Лукашенко.
Причины отставок — переход на другую работу.
В июле
Субботин был призван заменить Сидорского, Назаренко — Корешкова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июле стало известно, что два белорусских министра-тяжеловеса покидают Евразийскую экономическую комиссию в Москве
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)