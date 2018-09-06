Лукашенко освободил Субботина от должности помощника президента. Его сватали на место Сидорского

Александр Субботин и Виктор Назаренко официально лишились своих высоких должностей в Беларуси.

Назаренко освобожден от должности председателя Госкомитета по стандартизации. Субботин перестал быть помощником президента — инспектором по Витебской области. Соответствующие указы сегодня подписал Александр Лукашенко.

Причины отставок — переход на другую работу.

В июле стало известно , что два белорусских министра-тяжеловеса покидают Евразийскую экономическую комиссию в Москве. Минск отозвал члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского и члена коллегии (министра) по техническому регулированию Валерия Корешкова.

Субботин был призван заменить Сидорского, Назаренко — Корешкова.