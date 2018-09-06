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Прокурор запросила больше трех лет колонии для гендиректора "ДорОрс"
07.09.2018 19:38 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня в суде Октябрьского района прошли прения, выступление прокурора и адвокатов по делу в отношении гендиректора «ДорОрс» Александра Козлова. Прокурор запросила обвиняемому 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.
Старший прокурор отдела прокуратуры Минска Елена Крупенина сообщила TUT.BY, что запросила руководителю крупного ведомственного ритейлера и производителя цветов «ДорОрс» Александру Козлову 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима и штрафом в размере 500 базовых с лишением занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. И просила признать обвиняемого виновным по статьям уголовного кодекса: ч 2 ст. 210, по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 210.
Гендиректор обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору и покушении на это преступление.
— Гендиректор предприятия вину не признал. Ущерб по делу возмещен родственниками обвиняемого и главного инженера Крупкевича, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, — сказала прокурор.
Адвокаты просили оправдать Козлова.
Несколько раз под видом рабочей машины «ДорОрса» ремонтировалась BMW 525 (2005 года выпуска) жены Козлова, с которой он сейчас в разводе, а также BMW X5 сестры.
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Гендиректор обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями
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