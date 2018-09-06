Сегодня в суде Октябрьского района прошли прения, выступление прокурора и адвокатов по делу в отношении гендиректора «ДорОрс» Александра Козлова. Прокурор запросила обвиняемому 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Старший прокурор отдела прокуратуры Минска Елена Крупенина сообщила TUT.BY, что запросила руководителю крупного ведомственного ритейлера и производителя цветов «ДорОрс» Александру Козлову 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима и штрафом в размере 500 базовых с лишением занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. И просила признать обвиняемого виновным по статьям уголовного кодекса: ч 2 ст. 210, по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 210.

Гендиректор обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору и покушении на это преступление.

— Гендиректор предприятия вину не признал. Ущерб по делу возмещен родственниками обвиняемого и главного инженера Крупкевича, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, — сказала прокурор.

Адвокаты просили оправдать Козлова.

Напомним , по данным следствия, директор и главный инженер «ДорОрса» с июня 2016-го по октябрь 2017 года за счет предприятия по предварительному сговору ремонтировали свои машины и машины близких: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. Согласно обвинению, автомобили ремонтировались на одном и том же СТО на улице Карвата, с директором которого у главного инженера «были доверительные отношения». В бухгалтерию же предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных авто «ДорОрса» на общую сумму более 11,8 тысячи рублей.

Несколько раз под видом рабочей машины «ДорОрса» ремонтировалась BMW 525 (2005 года выпуска) жены Козлова, с которой он сейчас в разводе, а также BMW X5 сестры.