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Могилев примет 5-й Форум регионов Беларуси и России
07.09.2018 19:01 — Новости Экономики | БT
По итогам конференции в Горках будут подготовлены предложения - они войдут в итоговый документ Форума регионов Беларуси и России.
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Могилев уже в октябре примет 5-й Форум регионов Беларуси и России. В Белорусской сельхозакадемии прошла международная конференция, где обсудили перспективы...
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