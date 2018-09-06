В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненской области массово выращивают бахчевые Если луком никого не удивишь, хотя качественный продукт всегда в цене, то выращивание бахчевых в Гродненской области - новый вкусный тренд. Нынешний урожай...

Практически все плоды на участке уже можно собирать. В этом году сладкая ягода созрела раньше обычного, а урожайность в 1,5 раза выше по сравнению с прошлым годом.