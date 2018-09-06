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В Гродненской области массово выращивают бахчевые
07.09.2018 21:18 — Новости Экономики | БT
Практически все плоды на участке уже можно собирать. В этом году сладкая ягода созрела раньше обычного, а урожайность в 1,5 раза выше по сравнению с прошлым годом.
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Если луком никого не удивишь, хотя качественный продукт всегда в цене, то выращивание бахчевых в Гродненской области - новый вкусный тренд. Нынешний урожай...
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