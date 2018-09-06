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В Беларуси завершается уборочная кампания
07.09.2018 21:15 — Новости Экономики | БT
Виталий Белко за рулем комбайна 17 лет. Все это время - на полях комбината "Восток". За плечами - опыт работы со свеклой и картофелем. Сейчас собирает урожай лука. Культура, говорит, не капризная, однако свои секреты в ее сборе есть.
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И если зерновые уже в закромах, то уборка кукурузы, заготовка кормовых трав и сахарной свеклы в самом разгаре. Лук, который называют не иначе как золото полей,...
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