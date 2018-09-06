В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси завершается уборочная кампания И если зерновые уже в закромах, то уборка кукурузы, заготовка кормовых трав и сахарной свеклы в самом разгаре. Лук, который называют не иначе как золото полей,...

Виталий Белко за рулем комбайна 17 лет. Все это время - на полях комбината "Восток". За плечами - опыт работы со свеклой и картофелем. Сейчас собирает урожай лука. Культура, говорит, не капризная, однако свои секреты в ее сборе есть.