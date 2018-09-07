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Российский "Светофор" намерен расшириться в Беларуси до 50 магазинов
08.09.2018 08:00 — Новости Экономики | Tut.by
Российский рителейр «Светофор» планирует прирасти в Беларуси до 50 магазинов к концу 2019 года, сообщает агентства
«В 2018 году мы планируем открыть еще девять магазинов, а до конца 2019 году расширить сеть до 50 магазинов в различных регионах Беларуси. Это предварительные планы, решение компании о расширении сети может в перспективе претерпеть изменения», — сказал собеседник агентства в компании «ЛенПродуктСервис», которая представляет в Беларуси интересы «Светофора».
Последний магазин компания
Кроме этого, рассматривается вопрос открытия магазинов в Жлобине, Слуцке, Калинковичах и Мозыре.
В настоящее время в Торговом реестре Министерства антимонопольного регулирования и торговли зарегистрировано 12 действующих магазинов.
«Светофор» насчитывает более 800 магазинов в России, Казахстане и Китае. Компания братьев Шнайдеров стала крупнейшей в России среди жестких продуктовых дискаунтеров, напоминающих скорее не магазины, а склады.
В мае 2017 года для развития сети в Минске
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Компания братьев Шнайдеров стала крупнейшей в России среди жестких продуктовых дискаунтеров, напоминающих скорее не магазины, а склады.
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