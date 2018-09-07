Российский рителейр «Светофор» планирует прирасти в Беларуси до 50 магазинов к концу 2019 года, сообщает агентства ПраймПресс .



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«В 2018 году мы планируем открыть еще девять магазинов, а до конца 2019 году расширить сеть до 50 магазинов в различных регионах Беларуси. Это предварительные планы, решение компании о расширении сети может в перспективе претерпеть изменения», — сказал собеседник агентства в компании «ЛенПродуктСервис», которая представляет в Беларуси интересы «Светофора».

Последний магазин компания открыла 30 августа в Бресте. По пяти следующим объектам уже открыто финансирование. По планам, магазины «Светофор» будут открыты в Жодино, Молодечно и в пригороде Лиды, а также в Барановичах и Гродно откроется по второму магазину сети.

Кроме этого, рассматривается вопрос открытия магазинов в Жлобине, Слуцке, Калинковичах и Мозыре.

В настоящее время в Торговом реестре Министерства антимонопольного регулирования и торговли зарегистрировано 12 действующих магазинов.

«Светофор» насчитывает более 800 магазинов в России, Казахстане и Китае. Компания братьев Шнайдеров стала крупнейшей в России среди жестких продуктовых дискаунтеров, напоминающих скорее не магазины, а склады.

В мае 2017 года для развития сети в Минске была зарегистрирована компания «ЛенПродуктСервис»