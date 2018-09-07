|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 сентября)
08.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
Артём Сахаревич в очередной раз провел
- Обычно с ростом конкуренции собственники охотнее переписывают цены в сторону уменьшения, однако сейчас мы видим обратную ситуацию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1310 $/м2, что является максимальным значением с января 2016 года, -- написал аналитик.
Кстати, на этой неделе Артем также проверил
- Текущий уровень спроса оказался не только самым высоким за последние 12 месяцев, но и максимальным для августа за последние 5 лет. Впрочем, для корректного сравнения следует учитывать уровень развития интернета за последние годы. На фоне высокого спроса общее количество свободных квартир за месяц сократилось на 1,9%. Быстрее других вымывались из базы 1-комнатные квартиры (-3,2%), 2-комнатных стало меньше на 1,4%. Свободных "трешек" в августе, напротив, стало больше на 4,2%, -- отметил наш аналитик.
Риэлтерский бизнес
Риэлтеры в очередной раз пытаются с помощью новых технологий улучшать свою работу. Не так давно созданный Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности
Строительство
Мы провели
А вот на выставке «Будпрагрэс-2018» ничего нового. Во время открытия вице-премьер в очередной раз
Тем временем «МАПИД»
В частном секторе на ул. Гая построят шестиэтажный дом на 36 квартир. Об этом
Объявлены также
Доберутся наконец и до долгостроя «Волынь» рядом с метро "Московская". Обещают, что
Но есть и не очень хорошие новости.
Земля
В центре Марьиной Горки
Коммерческая недвижимость
Рынок офисной недвижимости Минска пополнился еще одним зданием. 5 сентября состоялось официальное открытие
Интересный факт из регионов. Старую почтовую станцию, а также флигель и каретную в деревне Кузьмино Городокского района
Архитектура и дизайн
Главный архитектор столицы считает, что "эстетическое состояние Минска в целом удовлетворительное". Об этом председатель комитета архитектуры и градостроительства Павел Лучинович
Законодательство
До сих пор потребители были освобождены от уплаты госпошлины по искам о нарушении их прав, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб. Однако, похоже, былые времена на исходе. Поправки в Налоговый кодекс уже готовы. Согласно нововведениям, льготы по госпошлине при обжаловании решения суда
4 сентября президент Беларуси подписал указ №357 «О пустующих и ветхих домах». Теперь брошенный
Жильё
Начнем с того, что цена квадратного метра жилья в Минске, по мнению Мингорисполкома,
Теперь немного о стоимости жилья бизнес-класса. Эксперт
А если вы хотите еще поупражняться в ценовом ориентировании, то пройдите наш
Деньги
Финансист
Офтоп
Посмотрите, как специалисты по недвижимости АН «Мариэлт»
И вот еще. Полюбопытствуйте, как выглядит
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Как обычно, в субботу мы предлагаем вам короткий дайджест главных новостей недвижимости, чтобы вы были в курсе того, что происходит, и ничего не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)