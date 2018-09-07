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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 сентября)

08.09.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 сентября)

Тенденции

Артём Сахаревич в очередной раз провел мониторинг цен предложения квартир в Минске. Он заметил, что значительно увеличившееся за последнее время предложение пока не влияет на средний уровень цен:

- Обычно с ростом конкуренции собственники охотнее переписывают цены в сторону уменьшения, однако сейчас мы видим обратную ситуацию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1310 $/м2, что является максимальным значением с января 2016 года, -- написал аналитик.

Кстати, на этой неделе Артем также проверил рынок аренды за прошлый месяц. Оказалось, что количество запросов по поиску съемного жилья выросло на 9,9%:

- Текущий уровень спроса оказался не только самым высоким за последние 12 месяцев, но и максимальным для августа за последние 5 лет. Впрочем, для корректного сравнения следует учитывать уровень развития интернета за последние годы. На фоне высокого спроса общее количество свободных квартир за месяц сократилось на 1,9%. Быстрее других вымывались из базы 1-комнатные квартиры (-3,2%), 2-комнатных стало меньше на 1,4%. Свободных "трешек" в августе, напротив, стало больше на 4,2%, -- отметил наш аналитик.

Риэлтерский бизнес

Риэлтеры в очередной раз пытаются с помощью новых технологий улучшать свою работу. Не так давно созданный Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности хочет сделать мультилистинговую систему и электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг. Дело хорошее, но хлопотное. Что из этого выйдет, пока непонятно, но участники Союза вполне оптимистичны.

Строительство

Мы провели круглый стол застройщиков и Минфина, чтобы понять имеет ли право на жизнь жилищная облигация после нововведений по выпуску и размещению таких ценных бумаг.

А вот на выставке «Будпрагрэс-2018» ничего нового. Во время открытия вице-премьер в очередной раз заявил, что развивать строительство будут «за счет сбережений белорусов».

Тем временем «МАПИД» ввел в эксплуатацию 25-миллионный квадратный метр жилья. Это произошло в микрорайоне Каменная Горка-3.

В частном секторе на ул. Гая построят шестиэтажный дом на 36 квартир. Об этом сообщили в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Объявлены также сроки строительства Санкт-Петербургского квартала в Минске. Его возведение начнут осенью 2019 года.

Доберутся наконец и до долгостроя «Волынь» рядом с метро "Московская". Обещают, что сдадут до конца года. Кстати, 25 квартир еще не проданы.

Но есть и не очень хорошие новости. В России введут квоты для мигрантов в строительстве. Повлияет ли это как-то на белорусские компании и строителей?

Земля

В центре Марьиной Горки на аукцион выставили 67 соток недалеко за Br 66 тыс. На этой земле предлагают построить магазин.

Коммерческая недвижимость

Рынок офисной недвижимости Минска пополнился еще одним зданием. 5 сентября состоялось официальное открытие нового бизнес-центра «Академия». На примере этого БЦ можно понять, как быстро растет количество айтишников в стране: почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию.

Интересный факт из регионов. Старую почтовую станцию, а также флигель и каретную в деревне Кузьмино Городокского района приобрели бизнесмены из России. Сейчас в этих зданиях убыточная гостиница и кафе.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 сентября)

Архитектура и дизайн

Главный архитектор столицы считает, что "эстетическое состояние Минска в целом удовлетворительное". Об этом председатель комитета архитектуры и градостроительства Павел Лучинович заявил на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

Законодательство

До сих пор потребители были освобождены от уплаты госпошлины по искам о нарушении их прав, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб. Однако, похоже, былые времена на исходе. Поправки в Налоговый кодекс уже готовы. Согласно нововведениям, льготы по госпошлине при обжаловании решения суда будут отменены.

4 сентября президент Беларуси подписал указ №357 «О пустующих и ветхих домах». Теперь брошенный дом на селе можно купить без аукциона, написав заявление в исполком.

Жильё

Начнем с того, что цена квадратного метра жилья в Минске, по мнению Мингорисполкома, не может быть снижена. Зато цены на общежития больше не будут расти необоснованно. Их регулированием займется МАРТ.

Теперь немного о стоимости жилья бизнес-класса. Эксперт считает, что адекватная цена для него в Беларуси — $1800-2000 за метр.

А если вы хотите еще поупражняться в ценовом ориентировании, то пройдите наш ТЕСТ и узнайте, сколько стоит дизайнерский ремонт.

Деньги

Финансист рассказал нам о резком падении рубля и как это может повлиять на рынок недвижимости в Беларуси.

Офтоп

Посмотрите, как специалисты по недвижимости АН «Мариэлт» готовятся к полумарафону. А в «Новой Боровой» установили электрозаправку. Мы узнали, кто и как сможет ей пользоваться.

И вот еще. Полюбопытствуйте, как выглядит Дворец культуры в Могилёве, на ремонт которого потратили 10 миллионов рублей.

Редакция Realt.by

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Теги: Минск
 
 
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