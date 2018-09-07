Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (3-9 сентября)





Тенденции

Артём Сахаревич в очередной раз провел мониторинг цен предложения квартир в Минске . Он заметил, что значительно увеличившееся за последнее время предложение пока не влияет на средний уровень цен:

- Обычно с ростом конкуренции собственники охотнее переписывают цены в сторону уменьшения, однако сейчас мы видим обратную ситуацию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1310 $/м2, что является максимальным значением с января 2016 года, -- написал аналитик.

Кстати, на этой неделе Артем также проверил рынок аренды за прошлый месяц. Оказалось, что количество запросов по поиску съемного жилья выросло на 9,9%:

- Текущий уровень спроса оказался не только самым высоким за последние 12 месяцев, но и максимальным для августа за последние 5 лет. Впрочем, для корректного сравнения следует учитывать уровень развития интернета за последние годы. На фоне высокого спроса общее количество свободных квартир за месяц сократилось на 1,9%. Быстрее других вымывались из базы 1-комнатные квартиры (-3,2%), 2-комнатных стало меньше на 1,4%. Свободных "трешек" в августе, напротив, стало больше на 4,2%, -- отметил наш аналитик.

Риэлтерский бизнес

Риэлтеры в очередной раз пытаются с помощью новых технологий улучшать свою работу. Не так давно созданный Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности хочет сделать мультилистинговую систему и электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг . Дело хорошее, но хлопотное. Что из этого выйдет, пока непонятно, но участники Союза вполне оптимистичны.

Строительство

Мы провели круглый стол застройщиков и Минфина , чтобы понять имеет ли право на жизнь жилищная облигация после нововведений по выпуску и размещению таких ценных бумаг.

А вот на выставке «Будпрагрэс-2018» ничего нового. Во время открытия вице-премьер в очередной раз заявил , что развивать строительство будут «за счет сбережений белорусов».

Тем временем «МАПИД» ввел в эксплуатацию 25-миллионный квадратный метр жилья . Это произошло в микрорайоне Каменная Горка-3.

В частном секторе на ул. Гая построят шестиэтажный дом на 36 квартир. Об этом сообщили в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Объявлены также сроки строительства Санкт-Петербургского квартала в Минске . Его возведение начнут осенью 2019 года.

Доберутся наконец и до долгостроя «Волынь» рядом с метро "Московская". Обещают, что сдадут до конца года . Кстати, 25 квартир еще не проданы.

Но есть и не очень хорошие новости. В России введут квоты для мигрантов в строительстве . Повлияет ли это как-то на белорусские компании и строителей?

Земля

В центре Марьиной Горки на аукцион выставили 67 соток недалеко за Br 66 тыс. На этой земле предлагают построить магазин.

Коммерческая недвижимость

Рынок офисной недвижимости Минска пополнился еще одним зданием. 5 сентября состоялось официальное открытие нового бизнес-центра «Академия» . На примере этого БЦ можно понять, как быстро растет количество айтишников в стране: почти все офисы выкупили еще до сдачи в эксплуатацию.