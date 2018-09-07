ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За январь—июль белорусские страховщики собрали 705 млн рублей взносов, страховые выплаты составили 352 млн рублей

08.09.2018 17:08 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 8 сентября. За январь—июль 2018 года взносы страховых организаций Беларуси составили 705,2 млн рублей. Рост страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 15,2%, сообщает Министерство финансов.

По добровольным видам страхования за январь—июль страховые взносы составили 417 млн рублей, что на 65 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за рассматриваемый период составили 288,2 млн рублей, что на 27,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 59,1% (за январь—июль 2017 года — 57,5%).

За январь—июль 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 352 млн рублей, что на 43,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь—июль 2018 года составил 49,9% (за январь—июль 2017 года — 50,4%).

За январь—июль 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 66,8 млн рублей (за январь—июль 2017 года — 83,1 млн рублей), из них 35,5 млн рублей — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 31,3 млн рублей — платежи во внебюджетные фонды (за январь—июль 2017 года — 53,2 млн рублей и 29,9 млн рублей соответственно).
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 сентября. За январь—июль 2018 года взносы страховых организаций Беларуси составили 705,2 млн рублей. Рост страховых взносов по сравнению с аналогичным...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российский "Светофор" намерен расшириться в Беларуси до 50 магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика