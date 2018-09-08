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9 сентября в Беларуси снова подорожает бензин
09.09.2018 — Новости Экономики | Полесская правда
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Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,42 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,63 руб., ДТ – 1,42 руб.
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> С 9 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку, сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, цена...
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