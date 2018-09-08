ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 сентября в Беларуси снова подорожает бензин

09.09.2018 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

9 сентября в Беларуси снова подорожает бензин
С 9 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку, сообщили в концерне «Белнефтехим».

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,42 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,63 руб., ДТ – 1,42 руб.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> С 9 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку, сообщили в концерне «Белнефтехим». Так, цена...
 
Новости дня
Новости экономики
 
За январь—июль белорусские страховщики собрали 705 млн рублей взносов, страховые выплаты составили 352 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика