Участника Минского полумарафона задержали за БЧБ-флаг

Уладзь Сташкевич пробежал дистанцию 21,1 км, получил медаль и был задержан. Как пояснили сотрудники милиции — за бело-красно-белый белорусский флаг, с которым он бежал полумарафон. Об обстоятельствах задержания TUT.BY рассказал сам участник.



Уладзь Сташкевич на полумарафоне в Минске, 9 сентября 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— На финише, сразу после получения медали, меня взяли под руки люди в штатском и проводили в автозак, где допрашивали в районе получаса. Основной вопрос, который мне задавали: «Зачем ты это сделал?». Честно говоря, вопрос меня удивил. Я пояснил, что в полумарафоне многие участники бегут с флагами своих компаний, спонсоров и стран, которые они представляют. Почему я в годовщину столетия Белорусской народной республики не могу пробежать с БЧБ-флагом, который, как мне известно, у нас в стране не запрещен? — рассказал участник полумарафона.

Уладзь Сташкевич отметил, что в прошлом году он также принимал участие в полумарафоне и также бежал всю дистанцию с бело-красно-белым флагом — тогда это не вызвало у правоохранителей негативной реакции.

После допроса в автозаке Сташкевича отвезли в Центральный РУВД, где составили два протокола — о задержании и об изъятии. Причиной задержания было указано «бежал с БЧБ-флагом». Во втором протоколе шла речь об изъятии флага.

— Как мне пояснили в милиции, предстоит выяснить — имеется ли в моих действиях правонарушение.

Участника полумарафона продержали в РУВД три часа. Хотели оставить «на подольше», но, оценив его самочувствие после дистанции 21,1 км на пустой желудок, все же отпустили.

Напомним, бело-красно-белый, точнее — бел-чырвона-белы (БЧБ) флаг в Беларуси официально не запрещен. В последнее время активисты намерены добиться того, чтобы БЧБ-флаг получил статус нематериальной историко-культурной ценности. В мае 2018 года депутат Анна Канопацкая представила законопроект об использовании и охране бело-красно-белого флага, который планируется передать на рассмотрение в парламент.