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Носкевич: По "делу БЕЛТА" следователи действовали в соответствии с методикой
09.09.2018 22:29 — Новости Экономики | Tut.by
В эфире программы «Панорама» на телеканале
— На самом деле здесь никакой чрезвычайщины нет. В Уголовном кодексе более 400 преступлений. Как расследуется каждое преступление, написаны многие тома методических указаний, в котором прописан алгоритм действий — с чего начинать, чем заканчивать. Такие меры процессуального принуждения, как з
В качестве сравнения он привел протокол операций в сфере медицины.
— Когда вы ложитесь на операцию по удалению аппендицита, вы же не управляете доктором, как он будет делать ту или иную манипуляцию. Доктор поступает строго по протоколу, дабы исключить какие-то негативные последствия, в том числе для себя. Точно также следователи расследовали это дело, с первого дня и по сей день — абсолютно в соответствии с существующей методикой.
Также вечером 9 сентября ведущие программы «Панорама»
«Красть — грешно, особенно у коллег, особенно таким серьезным редакциям», — назидательно заметила ведущая телепередачи Полина Шуба.
Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли
В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
Действия Марины Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Бездействие должностного лица).
Позже подозреваемыми по «делу БЕЛТА» стали журналист Павлюк Быковский, журналист Алексей Жуков, главный редактор информационной компании БелаПАН
Журналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа. Все подозреваемые дали подписку о неразглашении, всем запрещен выезд из страны.
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"На самом деле здесь никакой чрезвычайщины нет. В Уголовном кодексе более 400 преступлений. Как расследуется каждое преступление, написаны многие тома методических...
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