Защитники Куропат призывают премьер-министра и генпрокурора посодействовать закрытию ресторана

Защитники Куропат призывают премьер-министра Сергея Румаса и генпрокурора Александра Конюка посодействовать закрытию ресторана «Поедем поедим».

В открытом обращении к чиновникам, которое 9 сентября приняли участники собрания в Куропатах, говорится: «Мы, граждане Республики Беларусь, возмущены тем, что в непосредственной близости от места огромной трагедии белорусского народа, места боли, страданий, убийства тысяч и тысяч наших предков, начал работу большой развлекательно-ресторанный комплекс «Поедем поедим».

«Нахождение подобного заведения в непосредственной близости к месту уничтожения, последнему пристанищу жертв сталинистов противоречит здравому смыслу, человеческой морали, является актом вандализма, как бизнесменов, так и чиновников, разрешивших строительство комплекса рядом с мемориалом Куропаты», — убеждены защитники Куропат.

Они напоминают, что Куропаты являются «историко-культурной ценностью первой категории и международного значения» и по законодательству относятся к территории особого государственного регулирования.

В конце 2012 года Генпрокуратура провела проверку и «подтвердила факт неправомерного строительства в охранных зонах мемориала Куропаты, факт самовольного возведения строений», и вынесла предписание об остановке строительства и наказании виновных. Однако в 2014 году «за деньги бизнесменов в нарушение закона был разработан план детального планирования, в который были внесены самовольно построенные здания ресторанно-развлекательного комплекса на самовольно захваченной территории зон охраны мемориала Куропаты», говорится в обращении. Кроме того, были уменьшены зоны охраны мемориала с западной стороны Куропат со 120 до 50 метров, «что узаконило самовольное строительство и рейдерский захват территории».

Защитники Куропат просят Румаса и Конюка «не оставаться равнодушными к судьбе народного мемориала и разобраться с тем, что произошло и происходит на территории зон особого государственного регулирования, на территории историко-культурной ценности и ее охранных зон». «Просим вас с помощью Комитета госконтроля, Следственного комитета остановить преступление, коррупцию и правовой беспредел. Это в вашей компетенции, это ваша обязанность как граждан Беларуси, как людей, ответственных за будущее нашей страны», — отмечают авторы обращения.

Они убеждены в том, что ресторан должен быть закрыт, а мемориал должен стать «местом покаяния народа, точкой невозврата к кровавому государственному террору 1930−1940-х годов».

Обращение будет направлено адресатам 10 сентября.

Протесты против работы ресторана «Поедем поедим» в Куропатах длятся с 31 мая. 9 сентября около 80 человек провели у входа в ресторан собрание, на котором заявили о продолжении акций в защиту Куропат.