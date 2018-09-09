На осенних полях

В районе приступили к уборке сахарной свеклы, площади которой суммарно в районе занимают 1050 га. И хотя пока убран только один процент от общих угодий, главное - начало положено.

В филиале "Азот Агро" предстоит убрать 700 га сладких корнеплодов, 250 га - в КСУП "Субботники", 100 га - в КСУП "Баума". 480 тонн свеклы накопано практически за первый день уборки в филиале "Азот Агро". На мощном свеклоуборочном комбайне "Гримм", единицы которых насчитываются в целом по области, ведет уборку Александр Геннадьевич Шапутько

, помощником комбайнера работает Евгений Стельмах. Бурты свеклы растут прямо на глазах.

В районе х.Хованшина уборку картофеля на комбайне осуществляет механизатор Иван Брониславович Усс.

На камнеуборочном агрегате совсем недавно он производил уборку камней с этого поля, поэтому убирать картофель теперь значительно легче, и дело спорится.

А в целом статистика осенних работ по району на 7 сентября следующая.

Посеяно озимых культур 873 из 8555 га (10%), в том числе на зерно 520 га.

Посеяно озимых культур на зеленый корм и зерносенаж 1527 из 1510 га (101%), в том числе крестоцветных 1174 га (117%).

Произведена химпрополка озимого рапса на 370 га.

Вспахано под озимые зерновые 4169 из 8555 га (49%).

Убрано 18,3 из 354 га картофеля (5%), накопано 425 тонн картофеля при урожайности 232,2 ц\га.

Убрано сахарной свеклы 15 из 1050 га, накопано 480 тонн при урожайности 320 ц\га.

Убрано 515 из 3465 га кукурузы на силос (15%) при урожайности 303,5 ц\га, в том числе использовано при заготовке силоса 15540 тонн.

Убрано 114 из 251 га гречихи (45%), намолочено 107 тонн при урожайности 9,4 ц\га.

Убрано соломы 14032 из 14438га (97%).

Произведено лущение стерни на 2704 га.

Внесено глифосатов на 6313 из 7800 га (81%). Произведен подсев многолетних трав на 2349 из 3640 га (65%).

Скошено 8856 из 11340 га трав второго укоса (78%), 99% от скошенного убрано с полей.

Заготовлено 6292 из 8773 тонн сена (72%), 79040 из 100570 тонн сенажа (79%), 14365 из 108510 тонн силоса (13%).

П. ВЛАДИН.

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