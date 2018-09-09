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Беларуси за семь лет надо выплатить более 23 млрд долларов госдолга

10.09.2018 09:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Наша страна до 2025 года должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов. Новый министр финансов рассказал, как сглаживать пиковые выплаты.

В эфире телеканала «СТВ» глава Минфина Максим Ермолович сообщил, что для снижения уровня госдолга «надо тратить меньше, чем мы зарабатываем». Он также отметил, что определенные доходы бюджета, не имеющие постоянного характера, будут направлены на погашение госдолга. Речь в частности, идет о доходах, связанных с нефтяной конъюнктурой.

При этом министр рассказал, как Беларуси «пережить» периоды пиковых выплат.

«Первое направление — мы идем на новые рынки заимствования с тем, чтобы часть этого долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета и не ухудшая качество финансирования бюджетной сферы. За счет тех доходов, о которых я говорил (доходы, связанные с нефтяной конъюнктурой. — ред.), мы погасим часть долга. Предполагается, что это порядка 25% от общего объема погашения. 75% долга мы будем рефинансировать», — сообщил министр финансов.

Еще одно направление - размещение евробондов на выгодных ставках и более комфортных сроках. Сейчас Беларусь готовится к размещению облигаций на рынках КНР и РФ. Третье направление, по мнению министра, - это выработка стратегии, которая позволит без долгов финансировать деятельность белорусских предприятий, которые должны будут сами находить ресурсы.

Беларусь с 2019 по 2025 годы должна будет потратить на погашение госдолга 23,46 млрд долларов, при этом пик выплат придется на 2019-2023 годы, когда сумма выплат составит 18,5 млрд долларов. На 1 августа внешний госдолг Беларуси составляет 16,5 млрд долларов.

 
 
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Наша страна до 2025 года должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов. Новый министр финансов рассказал, как сглаживать пиковые выплаты.
 
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