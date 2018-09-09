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Беларуси за семь лет надо выплатить более 23 млрд долларов госдолга
10.09.2018 09:03 — Новости Экономики | БДГ
Наша страна до 2025 года должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов. Новый министр финансов рассказал, как сглаживать пиковые выплаты.
В эфире телеканала
При этом министр рассказал, как Беларуси «пережить» периоды пиковых выплат.
«Первое направление — мы идем на новые рынки заимствования с тем, чтобы часть этого долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета и не ухудшая качество финансирования бюджетной сферы. За счет тех доходов, о которых я говорил (доходы, связанные с нефтяной конъюнктурой. — ред.), мы погасим часть долга. Предполагается, что это порядка 25% от общего объема погашения. 75% долга мы будем рефинансировать», — сообщил министр финансов.
Еще одно направление - размещение евробондов на выгодных ставках и более комфортных сроках. Сейчас Беларусь готовится к размещению облигаций на рынках КНР и РФ. Третье направление, по мнению министра, - это выработка стратегии, которая позволит без долгов финансировать деятельность белорусских предприятий, которые должны будут сами находить ресурсы.
Беларусь с 2019 по 2025 годы должна будет потратить на погашение госдолга 23,46 млрд долларов, при этом пик выплат придется на 2019-2023 годы, когда сумма выплат составит 18,5 млрд долларов. На 1 августа внешний госдолг Беларуси
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Наша страна до 2025 года должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов. Новый министр финансов рассказал, как сглаживать пиковые выплаты.
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