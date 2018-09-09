Тормоз белорусской экономики хотят сделать драйвером

Одной из системных проблем белорусской экономики являются отстающие госпредприятия. Такие организации неэффективно поглощают ресурсы и угрожают устойчивому развитию экономики. Власти пытаются найти ответ на вопрос, что с ними делать.



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Госсектор в цифрах

У белорусской экономики по-прежнему ярко выраженное государственное лицо. Госсектор вносит определяющий вклад в экономику. В первой половине этого года предприятия с госкапиталом обеспечили более 75% совокупного объема промышленного производства и сформировали более 60% выручки, которую получили коммерческие организации.

В то же время госсектор генерирует львиную долю проблем, которые возникают в белорусской экономике. По итогам первого полугодия более 75% просроченной кредиторской и дебиторской задолженности приходилось на госсектор. Более 85% просроченной совокупной задолженности по кредитам и займам также за сектором предприятий с госкапиталом.

Все это указывает на то, что финансовое положение госкомпаний в ряде случаев достаточно сложное и в таком состоянии они вряд ли могут выступать драйвером экономики, который позволит ускорить темпы ее роста.

Напомним, в 2025 году власти хотят увеличить ВВП до 100 млрд долларов (в 2017-м этот показатель был почти вдвое меньше — 54,4 млрд долларов).

Последствия директивного управления

Системные проблемы экономического развития недавно обсуждались на круглом столе в Научно-исследовательском экономическом институте (НИЭИ) Министерства экономики. Стенограмма докладов и выступлений, которые прозвучали там, опубликована в последнем номере «Экономического бюллетеня»,издаваемого институтом Минэкономики.

Директор НИЭИ Минэкономики Виктор Пинигин обратил внимание на то, что директивные задания, которые спускаются сверху госпредприятиям, в ряде случаев не учитывают ни возможностей субъектов хозяйствования, ни состояние рынка.

«В результате производится продукция, не востребованная рынком, технологическая модернизация осуществляется не в соответствии с рыночными трендами, неадекватно растет зарплата, увеличиваются запасы готовой продукции на складах, недостает денежных источников в составе оборотных средств, растет кредиторская и дебиторская задолженность», — отметил в своем докладе Виктор Пинигин.

При этом кандидат экономических наук констатировал, что «органы госуправления, ответственные за спущенные директивные задания, практически не несут никакой ответственности за принятые решения».

По мнению директора института Минэкономики, следует отказаться от практики управления госпредприятиями с помощью директивных показателей, а для этого необходимо перейти от директивного к индикативному планированию в экономике.

Кроме этого, считает Пинигин, на уровне госорганов нужно разделить функции собственника и регулятора госпредприятиями.

«Фактически сегодня в системе управления госпредприятиями существует противоречие, конфликт интересов, когда, с одной стороны, отраслевые министерства стремятся любым путем к повышению эффективности работы подведомственных предпринятой по показателям, доведенным до них, а с другой — заинтересованы в создании условии, позволяющих этим предприятиям уходить от материально-финансовой ответственности за низкую эффективность их работы», — констатировал Виктор Пинигин.

Другие экономисты, которые работают в государственных исследовательских организациях, разделяют мнение о том, что необходимо менять систему управления госсектором.

В частности, заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН Беларуси Александр Лученок считает, что нужно сделать государственные коммерческие предприятия независимыми в операционно-хозяйственной деятельности от органов государственного управления.

Кроме этого, он считает, что следует запретить создание холдингов с целью сокрытия убытков неэффективных предприятий за счет их объединения с успешно работающими госорганизациями.

В случае устойчивой убыточности государственного предприятия и отсутствия перспектив эффективной модернизации следует принимать меры по его санации и банкротству «не на словах, а на деле», убежден Лученок.

«Целесообразно один раз выплатить увольняемым работникам большое выходное пособие, чем постоянно выделять крупные суммы на поддержание бесперспективного предприятия. Размер выходного пособия должен быть достаточным для переучивания увольняемого работника на востребованную специальность или для переезда в другую местность (в том числе в сельские районы), где есть нужда в рабочей силе», — полагает доктор экономических наук.

Бывший декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев, в свою очередь, считает, что повысить эффективность госсектора может фондовый рынок.

«Непременное условие эффективной работы госпредприятий — котировка акций на фондовом рынке страны. Поэтому следует приступить к проведению IPO, по крайней мере миноритарных пакетов акций государственных акционерных обществ. Биржевые котировки обеспечат публичность госкомпаний и большую прозрачность их работы, а в конечном итоге увеличат стоимость госактивов», — убежден Ковалев.



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«Лузеры» разоряют казну

Все предложения, озвученные на круглом столе, были услышаны представителями Министерства экономики, которое, как сказал недавно премьер-министр Сергей Румас, является экономическим ядром правительства.

Повлияют ли предложения экспертов на систему управления госектором? Начнут ли банкротить неэффективные госпредприятия, а миноритарные пакеты акций прибыльных госкомпаний выставлять на продажу?

В предыдущие годы никаких серьезных реформ на уровне сектора госпредприятий не проводилось. Эксперты отмечают, что до сих не сделан даже первый шаг, который позволил бы точнее понять корень проблем каждого госпредприятия.

«Госсектор не однороден, он включает как успешные компании, так и неэффективные, поэтому огульные решения в данном случае недопустимы. МВФ давно рекомендовал провести диагностику госсектора, и это нужно сделать, чтобы понимать истинные причины проблем каждого госпредприятия», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

По его мнению, без такой диагностики понять, как проводить реформы в госсекторе, не удастся.

«Нужно понять, почему некоторые госпредприятия «лузеры». Причины могут быть разные — выпуск невостребованной продукции, высокая закредитованость, ошибки в процессе модернизации, наличие непрофильных активов», — отмечает Гриц.

Кстати, избавить госсектор от непрофильных активов, считает эксперт, можно путем их передачи предпринимателям. «Нужно поддерживать в стране социальное предпринимательства и предоставлять тем, кто им будет заниматься, налоговые льготы», — полагает Георгий Гриц.

Вместе с тем, пока белорусские экономисты не видят никаких знаковых шагов со стороны государства по запуску реформ в госсекторе.

«Пока не видно сигналов в пользу того, что государство реформирует хотя бы систему управления госсектором», — отметил научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

По его мнению, если этот процесс оттягивать, то неэффективные госпредприятия будет тормозить развитие всей экономики и забирать значительную часть ресурсов из бюджета. По данным Комитета госконтроля, в 2017 году на поддержку 2210 предприятий было потрачено из консолидированного бюджета 4,4 млрд рублей.

«Путь постоянной поддержки неэффективных госпредприятий чреват тем, что у государства не будет достаточных средств для финансирования проектов в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, которые закладывают основу для долгосрочного экономического роста», — резюмировал Олег Мазоль.