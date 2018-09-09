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Люди, государство и интернет: Belarus IGF-2018 пройдет 3 октября

10.09.2018 09:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Национальный Форум по управлению интернетом Belarus IGF состоится 3 октября. Единственная в стране крупная площадка для диалога между государством, бизнесом, интернет-пользователями и гражданским обществом откроется уже в третий раз. Организаторы обещают поднять еще более острые вопросы и привлечь рекордное количество представителей гражданских инициатив. Но что точно останется прежним, так это бесплатный вход для всех желающих и возможность предложить темы для обсуждений.


Фото: TUT.BY

«Фокус в этом году еще больше сместится от общемировых трендов к локальным вопросам, — пообещал Сергей Повалишев, генеральный директор компании hoster.by, которая является неизменным организатором форума. — На фоне IT-бума хорошо бы понять, насколько все мы готовы к его последствиям. И как сделать так, чтобы впитывали ежеминутно меняющиеся технологии не только школьники и молодые бизнесмены, но и государство и крупный бизнес».

Программа еще формируется, но эти секции точно будут в повестке дня:

— кибербезопасность и интернет как зона нестабильности;

— персональные данные в Беларуси: баланс между бизнесом, безопасностью и правами человека;

— открытые данные: когда наконец появится этот огромный источник информации для бизнеса, государства и простых людей;

— юридические аспекты и региональная проблематика развития интернета на фоне ряда новых законов и законопроектов;

— интернет вещей, где мы узнаем о шансах стать первой в мире страной, где IoT-проекты реализуются на государственном уровне.

Также появится несколько новых для белорусского IGF секций. Например:

— цифровые навыки: как справиться с новым неравенством;

— медиа и контент;

— общественная активность в интернете. От соседского чата до краундфандинговой платформы.

Последняя, к слову, затронет темы куда более глубокие, чем анализ работы отдельных активистов.

Все желающие могут бесплатно принять участие в Belarus IGF-2018, для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте и дождаться письма-подтверждения. Пожалуйста, при регистрации указывайте интересующие вас темы.

Кроме этого, программа будет до последнего момента оставаться гибкой, чтобы у каждого была возможность предложить тему выступления или дискуссии. Оставить запрос можно по ссылке, не забыв приложить тезисы и описание проблематики.

Организаторы видят сверхзадачу IGF в том, чтобы вопросы развития и регулирования интернет-сферы свободно обсуждались во всех направлениях. Каких-то объективных препятствий здесь нет, но есть ряд трудностей.

«У бизнеса и общества много идей, у государства есть готовность слушать. Но кажется, будто в Беларуси какая-то непобедимая гравитация, и на практике все движется исключительно сверху вниз, — продолжает Сергей Повалишев. — Опыт IGF прошлых лет показывает, что Форум является уникальным инструментом для преодоления этой „гравитации“. Из года в год активность бизнеса, некоммерческих организаций и гражданских инициатив сильно растет, а уровень скептицизма падает. Мы показали, что конструктивный диалог возможен, достаточно просто желания его инициировать и поддерживать. В этом году у меня очень высокие ожидания, так как Belarus IGF будет еще ближе к нашей с вами интернет-реальности. Возможно, это понравится не всем. Есть много неудобных вопросов, и не все они к государству. Но их постепенное решение выведет отрасль на новый уровень, где не будет проигравших».

Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся во всем мире с 2006 года под эгидой ООН. В Беларуси амбассадором IGF выступает компания hoster.by — провайдер облачных услуг и технический администратор национальных доменных зон .BY и .БЕЛ. В прошлом году Форум собрал более 400 участников из 20 стран от Канады до Армении.

Будем рады видеть вас на Belarus IGF-2018:

Когда: 3 октября 2018

Где: Minsk Marriott Hotel, пр. Победителей, 20

Зарегистрироваться на форум

 
 
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Единственная в стране крупная площадка для диалога между государством, бизнесом, интернет-пользователями и гражданским обществом откроется уже в третий раз.
 
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